Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa de su continuidad en Boca: "No es momento"

Úbeda reveló que tras el partido optaron por la cautela y no hablaron inmediatamente con los jugadores para procesar el golpe en calma.

Video: qué dijo Claudio Úbeda en conferencia de prensa

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Juan Román Riquelme bajó al vestuario de Boca tras la derrota ante Universidad Católica: qué dijo

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, bajó al vestuario para hablar con el plantel y el cuerpo técnico tras la derrota 1-0 ante Universidad Católica de Chile, resultado que consumó la eliminación del equipo de la Copa Libertadores.

Román se hizo presente de inmediato en el vestuario para tener una charla cara a cara con los futbolistas y el entrenador.

Según trascendió, el mensaje apuntó a que todas las partes deben asumir sus responsabilidades por este fracaso deportivo.

El volante Leandro Paredes fue el único jugador que habló con la prensa tras el partido y ratificó la presencia del dirigente, minimizando tensiones al declarar que "siempre hablamos".

Tras el golpe y el posterior silencio del director técnico Claudio Úbeda, su continuidad al mando del primer equipo quedó en una situación sumamente compleja.

Al finalizar en la tercera posición de su grupo, la realidad futbolística de Boca ahora continuará en la Copa Sudamericana, donde deberá disputar los playoffs frente a O'Higgins de Chile.

Boca cayó de local ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos

Boca se jugaba el semestre completo en una auténtica final internacional, que otra vez culminó en fracaso. Este jueves, y cuando todavía dependía de sí mismo, cayó de local ante Universidad Católica de Chile por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y quedó eliminado.

El equipo de la Ribera no tenía margen de error: necesitaba imperiosamente sumar de a tres para meterse en los octavos de final, ya que cualquier otro resultado iba a decretar su eliminación temprana del máximo certamen continental, y el posterior pasaje a la Copa Sudamericana.

Y para malestar general de la Bombonera, el conjunto de Claudio Úbeda no hizo pie y perdió 1-0 por el golazo de Montes a los 34 minutos de la primera mitad. El partido no le faltaron polémicas, como el penal que reclamó todo Boca en el inicio del juego.

El clima en el mundo Boca llegaba caldeado tras el polémico empate de la semana pasada ante Cruzeiro, que terminó con fuertes reclamos del plantel de Úbeda al árbitro por dos supuestas manos no sancionadas en el descuento.

De esta manera, el conjunto argentino quedó eliminado en la fase de grupos y jugará los playoffs de la Sudamericana.