El insólito papelón de Fabrizio Romano con la lista de la Selección Argentina

Ante este grosero desliz, la propia comunidad de la plataforma activó la herramienta de validación de información y le añadió una contundente nota de contexto para corregir el anuncio global.

"En la lista hay 25 jugadores, falta el jugador José Manuel López (flaco López) que fue citado como delantero", indicó la aclaración automática fijada debajo de la imagen. El atacante correntino, de gran presente en el Palmeiras, fue el gran ausente en la gráfica elaborada por el "gurú" de las transferencias, lo que desató una inmediata ola de comentarios y reacciones irónicas por parte de los fanáticos de la albiceleste.