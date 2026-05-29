El insólito papelón de Fabrizio Romano con la lista de la Selección Argentina
El periodista Fabrizio Romano publicó la nómina oficial para el Mundial 2026, pero los usuarios de X expusieron una grave omisión en la delantera.
El reconocido especialista en el mercado de pases, Fabrizio Romano, cometió un inesperado furcio en sus redes sociales al confirmar los convocados de la Selección Argentina. El comunicador compartió una imagen gráfica con los nombres elegidos por Lionel Scaloni, pero omitió a una de las sorpresas principales.
El grave olvido en la nómina de la Selección Argentina
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Tal como quedó evidenciado en la publicación original de X (ex Twitter), que rápidamente superó las 7 millones de visualizaciones, la placa diseñada por el periodista europeo mostraba apenas 25 futbolistas, dejando de lado un cupo vital de la lista definitiva para la Copa del Mundo.
Ante este grosero desliz, la propia comunidad de la plataforma activó la herramienta de validación de información y le añadió una contundente nota de contexto para corregir el anuncio global.
"En la lista hay 25 jugadores, falta el jugador José Manuel López (flaco López) que fue citado como delantero", indicó la aclaración automática fijada debajo de la imagen. El atacante correntino, de gran presente en el Palmeiras, fue el gran ausente en la gráfica elaborada por el "gurú" de las transferencias, lo que desató una inmediata ola de comentarios y reacciones irónicas por parte de los fanáticos de la albiceleste.
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