Enzo Fernández es jugador del Manchester City: el acuerdo millonario con Chelsea

El surgido de la cantera de Núñez le pone fin a su ciclo en Stamford Bridge, donde sumó regularidad y un rodaje imponente con más de 13.000 minutos disputados en partidos oficiales. Su llegada al equipo conducido técnicamente por el entrenador de los ciudadanos genera una expectativa enorme para potenciar el circuito de juego en la medular de cara a las competencias locales y la UEFA Champions League.