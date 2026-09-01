Enzo Fernández es jugador del Manchester City: el acuerdo millonario con Chelsea
El mediocampista argentino deja Stamford Bridge tras una venta histórica que supera los 145 millones de euros. Ya viaja para someterse a la revisión médica.
El mercado de pases del fútbol europeo sacudió por completo la Premier League en el cierre de la ventana de transferencias. Enzo Fernández jugará en el Manchester City tras concretarse de forma definitiva su salida del Chelsea, donde logró afirmarse como uno de los volantes creativos más cotizados del mundo. El exfutbolista de River da un salto de impacto absoluto para encarar la temporada 2026-27.
La negociación, que venía sumando tensión durante los últimos días, tuvo el desenlace esperado. La directiva de los Citizens logró cerrar el trato con el club de Londres por una cifra astronómica que supera las 125 millones de libras (unos 146 millones de euros), posicionando al volante campeón del mundo entre las transferencias más costosas en la historia de la categoría.
Enzo Fernández, Manchester City y la millonaria venta desde Chelsea
La firme postura del propio jugador resultó determinante para destrabar la operación. Desde un primer momento, el mediocampista dejó en claro que su única prioridad era vestir la camiseta del conjunto de Mánchester. Tras la aprobación formal del elenco londinense, la figura de la Selección Argentina ya tiene las valijas listas y se dirige a realizarse los exámenes médicos de rutina antes de poner la firma oficial.
El surgido de la cantera de Núñez le pone fin a su ciclo en Stamford Bridge, donde sumó regularidad y un rodaje imponente con más de 13.000 minutos disputados en partidos oficiales. Su llegada al equipo conducido técnicamente por el entrenador de los ciudadanos genera una expectativa enorme para potenciar el circuito de juego en la medular de cara a las competencias locales y la UEFA Champions League.
De esta manera, el volante inicia una nueva etapa profesional dentro de la liga más exigente del planeta, con el desafío de adueñarse del medio campo y ratificar los números estelares que desembolsaron por su ficha.
Cuánto dinero recibiría River por la venta de Enzo Fernández al Manchester City
Por haber sido la entidad donde el mediocampista hizo su proceso de formación deportiva antes de dar el salto al Viejo Continente, a la Banda le corresponde cobrar el porcentaje correspondiente al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA. Al ser una operación cerrada en 146,25 millones de euros, la dirigencia de Núñez percibirá un aproximado de 4.972.500 euros (equivalente a más de 5,8 millones de dólares).
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