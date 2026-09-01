Cuánto le queda a River por la venta de Enzo Fernández al Manchester City

La fortuna que recibirá River por el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Por haber sido la entidad donde el mediocampista hizo su proceso de formación deportiva antes de dar el salto al Viejo Continente, a la Banda le corresponde cobrar el porcentaje correspondiente al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA. Al ser una operación cerrada en 146,25 millones de euros, la dirigencia de Núñez percibirá un aproximado de 4.972.500 euros (equivalente a más de 5,8 millones de dólares).