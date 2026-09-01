Cuánto le queda a River por la venta de Enzo Fernández al Manchester City
Tras confirmarse la histórica transferencia entre clubes de la Premier League, en el Millonario hacen cuentas para saber cuánto dinero ingresará a sus arcas gracias al mecanismo de solidaridad.
El traspaso del año en Europa repercute de manera directa en el fútbol argentino. La confirmación del pase de Enzo Fernández al Manchester City a cambio de una cifra superior a las 125 millones de libras (unos 146 millones de euros) no solo sacudió el mercado de pases de la Premier League, sino que encendió las calculadoras en las oficinas de River.
Al tratarse de una venta concretada entre instituciones de una misma federación (Chelsea y Manchester City), ya no rige la plusvalía que el club de Núñez solía conservar en transferencias internacionales. Sin embargo, los derechos de formación y el reglamento internacional le otorgan a la institución de Núñez un beneficio económico inmediato y sumamente significativo.
La fortuna que recibirá River por el pase de Enzo Fernández al Manchester City
Por haber sido la entidad donde el mediocampista hizo su proceso de formación deportiva antes de dar el salto al Viejo Continente, a la Banda le corresponde cobrar el porcentaje correspondiente al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA. Al ser una operación cerrada en 146,25 millones de euros, la dirigencia de Núñez percibirá un aproximado de 4.972.500 euros (equivalente a más de 5,8 millones de dólares).
Esta masa de recursos frescos llega en un momento clave para el presupuesto del club, permitiendo financiar futuras incorporaciones o infraestructura deportiva. El volante del seleccionado nacional, que fue clave en la obtención de la Copa del Mundo en Qatar y uno de los grandes puntos altos del Mundial 2026, vuelve a dejar una huella financiera imponente en la institución que lo vio nacer.
De esta manera, mientras el jugador formado en la cantera riverplatense arma las valijas para someterse al reconocimiento médico en Mánchester y ponerse a las órdenes de su nuevo cuerpo técnico, en Núñez celebran una nueva y abultada inyección económica producto del talento exportado a la élite mundial y que trae mucha tranquilidad luego de un mercado de pases dónde se hizo una fuerte inversión para intentar levantar al equipo.
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