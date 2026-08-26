Bomba en la Premier League: Manchester City prepara una oferta millonaria por Enzo Fernández
El equipo de Enzo Maresca apretó el acelerador para quedarse con el volante de la Selección Argentina antes del cierre del mercado. La postura de Chelsea y la cifra astronómica que destrabaría el pase.
El mercado de pases de la Premier League promete sacudirse con una bomba de impacto mundial en sus últimas horas. Manchester City volvió a la carga por Enzo Fernández y prepara una propuesta formal extraordinaria para sacarlo de Stamford Bridge. El volante de la Selección Argentina es la gran prioridad del entrenador Enzo Maresca, quien lo considera el reemplazante ideal para ocupar el vacante dejado en la zona central tras la partida de Rodri.
La dirigencia de los Citizens está decidida a tirar la casa por la ventana para complacer al DT italiano. A pesar de haber incorporado recientemente al marroquí Ayyoub Bouaddi, en Manchester saben que la jerarquía y el ritmo del exfutbolista de River son incomparables. A sus 25 años y en la plenitud de su carrera, Enzo ve con buenos ojos un cambio de aire dentro del fútbol inglés para dar el salto al vigente monarca de Europa.
Sin embargo, en Londres no regalarán a su máxima figura. La cúpula de Chelsea fue categórica respecto a las condiciones para desprenderse del ex Benfica: solo aceptarán negociar si la oferta roza los 140 millones de euros. Si bien la intención inicial del City era desembolsar cerca de 120 millones, la billetera de los dueños del club de Mancini permite especular con que estirarán las cifras para concretar la operación antes del cierre del libro de pases.
El panorama en el conjunto Blue es de plena incertidumbre. El propio entrenador Xabi Alonso admitió en conferencia de prensa que la continuidad del volante está en el aire tras la victoria 3-2 sobre Fulham. Para colmo, el clima con los hinchas se enrareció: Fernández sufrió abucheos y provocaciones en las últimas presentaciones, evidenciando una fractura en el vínculo con la parcialidad londinense ante los rumores de su inminente partida.
Con el tiempo en contra y las negociaciones en etapa de definiciones, la llegada del campeón del mundo al Etihad Stadium parece estar cada vez más cerca. Las próximas horas serán determinantes para saber si Fernández se viste de celeste y protagoniza una de las transferencias más caras de la historia del fútbol internacional.
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