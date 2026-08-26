Bomba en la Premier League: Manchester City prepara una oferta millonaria por Enzo Fernández

La dirigencia de los Citizens está decidida a tirar la casa por la ventana para complacer al DT italiano. A pesar de haber incorporado recientemente al marroquí Ayyoub Bouaddi, en Manchester saben que la jerarquía y el ritmo del exfutbolista de River son incomparables. A sus 25 años y en la plenitud de su carrera, Enzo ve con buenos ojos un cambio de aire dentro del fútbol inglés para dar el salto al vigente monarca de Europa.