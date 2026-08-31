Enzo Fernández despidió a Lionel Messi de la Selección Argentina: "Qué suerte tuve, Leo"

A lo largo del profundo texto, el exjugador de River Plate valoró especialmente la inmensa calidad humana del capitán. Remarcó que, al llegar al predio de Ezeiza con la ilusión de conocer a su máximo referente, se encontró con una persona que desde el primer instante lo hizo sentir como "uno más". En ese sentido, destacó que siempre le brindó "una palabra, un consejo o un abrazo" y supo darle tranquilidad en los momentos más difíciles.