Enzo Fernández despidió a Lionel Messi de la Selección Argentina: "Qué suerte tuve, Leo"
Tras el retiro del ídolo, Enzo Fernández le dedicó una emotiva carta a Lionel Messi. Recordó cuando era un niño y agradeció todo lo vivido juntos.
El retiro de Lionel Messi sigue sumando reacciones en el mundo del fútbol. En las últimas horas, Enzo Fernández utilizó sus redes sociales para publicar una conmovedora carta de despedida, donde repasó su fanatismo desde niño y le agradeció por haberlo guiado en la Selección Argentina.
La emotiva carta de Enzo Fernández a su ídolo
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El mediocampista del Chelsea abrió su corazón y reveló una anécdota íntima sobre cómo soñaba compartir cancha con el Diez durante su infancia. "Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos", confesó el volante, recordando la primera vez que el astro había amagado con renunciar al equipo nacional y la alegría que le generó su regreso.
A lo largo del profundo texto, el exjugador de River Plate valoró especialmente la inmensa calidad humana del capitán. Remarcó que, al llegar al predio de Ezeiza con la ilusión de conocer a su máximo referente, se encontró con una persona que desde el primer instante lo hizo sentir como "uno más". En ese sentido, destacó que siempre le brindó "una palabra, un consejo o un abrazo" y supo darle tranquilidad en los momentos más difíciles.
Para finalizar, no ocultó su angustia por el cierre de esta etapa dorada y lo difícil que será asimilar su ausencia en el futuro. "Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10", expresó con mucho dolor, cerrando su homenaje con un sentido agradecimiento: "Qué suerte tuve, Leo. Te vamos a extrañar mucho, capitán".
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