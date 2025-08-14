Erik Lamela cuelga los botines a los 33 años y tiene futuro confirmado: qué hará ahora

En Inglaterra, disputó más de 250 partidos oficiales y convirtió 37 goles, además de formar parte del plantel que llegó a la final de la UEFA Champions League 2018/19. Su gol de rabona frente al Arsenal en 2021 le valió el Premio Puskás de la FIFA.

Erik Lamela.jpg

En 2021, pasó al Sevilla, donde ganó la UEFA Europa League 2022-2023 y dejó una participación destacada, especialmente en la definición por penales ante la Roma. Tras su breve paso por Grecia y tras varias lesiones, Lamela decidió dar por concluida su carrera como jugador.

Además, vistió la camiseta de la selección argentina, con la que disputó 25 partidos y marcó tres goles, incluyendo participaciones en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América Centenario 2016.

Ahora, el exmediocampista iniciará su camino en la dirección técnica, sumándose al cuerpo de Almeyda en Sevilla, marcando un nuevo capítulo en su vida futbolística después de una carrera exitosa y con grandes hitos en Europa y Argentina.