Una por una, las cinco bajas sensibles de Marcelo Gallardo en River para visitar a Libertad
El entenador deberá rearmar la defensa y el mediocampo en el debut de los octavos de final de la Copa Libertadores en Paraguay.
River afrontará esta noche en Asunción el primer duelo de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Libertad con un panorama complejo en materia de ausencias. Marcelo Gallardo, que había logrado revitalizar al equipo en el último tramo de la temporada, se ve obligado a improvisar en posiciones clave por lesiones y cuestiones administrativas.
En defensa, la baja más dolorosa es la de Germán Pezzella, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá el resto del año. A esto se suma Lucas Martínez Quarta, lesionado en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha, y Lautaro Rivero, que no fue incluido en la lista de buena fe para esta instancia de la Copa.
El mediocampo también sufre ausencias importantes: Maximiliano Meza, operado por una tendinopatía rotuliana, continúa en rehabilitación, mientras que Maximiliano Salas, aquejado por un esguince distal en la rodilla izquierda, trabaja contrarreloj para poder estar en la revancha en el Monumental.
Cómo rearmaría Gallardo la defensa de River para medirse ante Libertad
Ante este escenario, Gallardo dispondrá de una zaga central inédita: Sebastián Boselli, recién repescado tras su paso por Estudiantes y con apenas unos minutos jugados en el último partido ante Independiente, acompañará a Paulo Díaz, que arrastra molestias en la rodilla.
Como suplentes, estarán el recién incorporado Juan Carlos Portillo y el juvenil Ulises Giménez, de 19 años, con mínima experiencia en Primera División. En ataque, el Muñeco apostará por Miguel Borja como referencia, intentando que el colombiano recupere el protagonismo que lo llevó a ser el goleador del equipo.
El desafío será grande: Libertad llega con rodaje y motivado, mientras que River deberá suplir jerarquía con orden táctico y espíritu competitivo para traer un buen resultado a Buenos Aires. La noche en Paraguay se presenta como una prueba de carácter para que, pese a las bajas, el conjunto riverplatense de el primer golpe en la serie y allanar el camino hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores.
