Una por una, las cinco bajas sensibles de Marcelo Gallardo en River para visitar a Libertad

En defensa, la baja más dolorosa es la de Germán Pezzella, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá el resto del año. A esto se suma Lucas Martínez Quarta, lesionado en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha, y Lautaro Rivero, que no fue incluido en la lista de buena fe para esta instancia de la Copa.