River ante el desafío paraguayo: un historial que lo respalda en la Copa Libertadores

En competiciones distintas a la Libertadores, también ha mostrado jerarquía. En Copa Sudamericana, eliminó a Libertad en 2003 y 2014, con una serie en este último año recordada por el 3-1 en Asunción y el 2-0 en Núñez. Incluso en la Supercopa Sudamericana dejó grandes victorias ante Olimpia, como el 4-0 en 1988.

Cerro Porteño River Cuartos de final Copa Libertadores 2019.jpg

Con un historial tan favorable y el apoyo de su gente, el equipo que dirige Martín Demichelis (o su sucesor) buscará reafirmar su superioridad. El pasado lo respalda, pero en el fútbol, cada serie es una historia nueva, y Libertad intentará escribir un capítulo distinto.