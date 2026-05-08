La picante chicana del Barcelona al Real Madrid antes del derby y en medio de su crisis

El equipo dirigido por Hansi Flick llega al Clásico en una posición ideal. Barcelona lidera cómodamente y este domingo podría proclamarse campeón nuevamente frente a su eterno rival en el Camp Nou. De hecho, al conjunto catalán le alcanzará apenas con un empate para asegurar matemáticamente el título y celebrar ante su público. Esa situación deportiva favorable parece haber generado un entorno mucho más relajado dentro del plantel blaugrana.

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Del otro lado, el Merengue atraviesa horas extremadamente delicadas. La pelea entre Valverde y Tchouaméni derivó en una multa histórica de 500.000 euros para cada jugador y dejó todavía más expuestas las fracturas internas del vestuario. Incluso, el uruguayo terminó hospitalizado por un corte en la cabeza y no podrá estar presente en el Clásico debido al reposo indicado por los médicos.

Por eso, muchos interpretaron que la “pelea” simulada entre los futbolistas del Barcelona no fue casual y que escondía una provocación hacia el eterno rival en uno de sus momentos más sensibles de la temporada. Aunque desde el club catalán no hubo declaraciones oficiales sobre el episodio, la viralización del video convirtió rápidamente la escena en uno de los temas más comentados de la previa, a solo dos días del partido más esperado del fútbol español.