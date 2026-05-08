Tchouaméni rompió el silencio tras la pelea con Valverde: pidió disculpas a todo Real Madrid
Después de la histórica multa aplicada por el club, el mediocampista francés utilizó sus redes sociales para expresar arrepentimiento por la pelea ocurrida en un entrenamiento.
El clima en Real Madrid continúa lejos de calmarse pese al intento de la dirigencia por cerrar internamente el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Luego de la sanción económica récord que el club les impuso a ambos futbolistas, el mediocampista francés decidió salir públicamente a hablar sobre el escándalo y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de disculpas dirigido a los hinchas, sus compañeros y toda la estructura del club.
El conflicto entre ambos jugadores explotó esta semana tras una fuerte pelea ocurrida durante un entrenamiento en Valdebebas. El episodio generó una enorme repercusión en España y terminó derivando en una multa histórica de 500.000 euros para cada futbolista, una cifra inédita incluso para los estándares del fútbol europeo.
En medio de la tormenta mediática y deportiva que atraviesa el club blanco, Tchouaméni publicó una historia en Instagram donde reconoció el error y admitió que la situación dañó seriamente la imagen institucional del Real Madrid.
El descargo de Tchouaméni tras pelearse con Valverde en Real Madrid
“Lo siento por la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la dirección, todos están profundamente decepcionados por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo”, escribió el francés en el mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos merengues.
El mediocampista también hizo foco en el rol que tienen los futbolistas de élite como ejemplo para los más jóvenes y reconoció que lo ocurrido excede una simple discusión de vestuario. “Lo que sucedió esta semana en el entrenamiento es inaceptable, lo digo pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela”, expresó.
La publicación apareció pocas horas después de que Real Madrid confirmara oficialmente la sanción económica para ambos protagonistas del escándalo. Pese a la dureza de la multa, el club decidió no aplicar castigos deportivos y tanto Tchouaméni como Valverde continuarán siendo considerados para los próximos partidos, incluido el Clásico frente a Barcelona.
En su descargo, el francés también intentó transmitir una imagen de unidad dentro del plantel y aseguró que el grupo logró recomponer la relación tras el conflicto. “Seguimos siendo una familia y debemos poner los objetivos por encima de todo”, sostuvo.
Además, reveló que ya mantuvo conversaciones privadas con sus compañeros y con integrantes del cuerpo técnico para pedir disculpas personalmente por lo sucedido durante la práctica que terminó desatando el escándalo. “No importa quién tenga razón o no, siempre deberíamos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto”, agregó Tchouaméni, intentando bajar la tensión que se instaló en las últimas horas alrededor del vestuario madridista.
El francés cerró su mensaje con una fuerte reflexión sobre el impacto global que tiene cualquier situación vinculada al Real Madrid. “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid porque es el club del que más se habla en el mundo”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario