Tchouaméni rompió el silencio tras la pelea con Valverde: pidió disculpas a todo Real Madrid

El mediocampista también hizo foco en el rol que tienen los futbolistas de élite como ejemplo para los más jóvenes y reconoció que lo ocurrido excede una simple discusión de vestuario. “Lo que sucedió esta semana en el entrenamiento es inaceptable, lo digo pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela”, expresó.

La publicación apareció pocas horas después de que Real Madrid confirmara oficialmente la sanción económica para ambos protagonistas del escándalo. Pese a la dureza de la multa, el club decidió no aplicar castigos deportivos y tanto Tchouaméni como Valverde continuarán siendo considerados para los próximos partidos, incluido el Clásico frente a Barcelona.

Aurelién Tchouaméni 1

En su descargo, el francés también intentó transmitir una imagen de unidad dentro del plantel y aseguró que el grupo logró recomponer la relación tras el conflicto. “Seguimos siendo una familia y debemos poner los objetivos por encima de todo”, sostuvo.

Además, reveló que ya mantuvo conversaciones privadas con sus compañeros y con integrantes del cuerpo técnico para pedir disculpas personalmente por lo sucedido durante la práctica que terminó desatando el escándalo. “No importa quién tenga razón o no, siempre deberíamos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto”, agregó Tchouaméni, intentando bajar la tensión que se instaló en las últimas horas alrededor del vestuario madridista.

El francés cerró su mensaje con una fuerte reflexión sobre el impacto global que tiene cualquier situación vinculada al Real Madrid. “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid porque es el club del que más se habla en el mundo”, concluyó.