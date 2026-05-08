La multa récord que Real Madrid les aplicó a Valverde y Tchouaméni tras el mano a mano

Más allá del impacto económico, la decisión también deja en evidencia la postura deportiva de la institución. El club no quiere que el conflicto termine debilitando todavía más a un equipo que atraviesa semanas extremadamente sensibles tanto en LaLiga como puertas adentro del vestuario. Por ese motivo, ni Valverde ni Tchouaméni serán apartados del plantel ni quedarán fuera de futuros partidos.

En el caso del uruguayo, igualmente existe una dificultad física que sí condicionará su presencia inmediata. "Pajarito" sufrió un corte en la cabeza durante el altercado y los médicos le recomendaron entre diez y catorce días de reposo, por lo que no podrá estar disponible para el próximo compromiso frente a Barcelona. Tchouaméni, en cambio, se entrenó normalmente y viajará al Camp Nou junto al resto de la delegación.

valverde tchouameni

La intención de la dirigencia fue enviar un mensaje de autoridad sin afectar directamente el rendimiento deportivo del equipo. En un contexto donde el Merengue pelea por sostenerse competitivo mientras atraviesa una crisis interna cada vez más visible, Florentino optó por un castigo ejemplar desde lo económico pero evitando abrir un nuevo problema futbolístico en la recta final de la temporada.

Según reveló la prensa española, la reconciliación entre ambos jugadores había comenzado incluso antes de la resolución oficial del club. Horas después de la pelea y tras distintas conversaciones internas, Valverde y Tchouaméni mantuvieron un encuentro privado para intentar resolver sus diferencias cara a cara. Posteriormente, durante la mañana siguiente al incidente, ambos pidieron disculpas públicas dentro del vestuario frente al resto del plantel y el cuerpo técnico.

La situación dejó expuesto el delicado momento que atraviesa el Real Madrid. Las tensiones internas, las dudas sobre el futuro de Álvaro Arbeloa y los rumores sobre posibles cambios estructurales se mezclan ahora con un escándalo que obligó al club a tomar una de las medidas disciplinarias más fuertes de su historia reciente. A pesar del terremoto interno, el equipo intentará enfocarse rápidamente en el Clásico frente a Barcelona, un partido que podría terminar definiendo el campeonato.

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El último comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2052768234059796859&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026