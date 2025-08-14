Escándalo en Quilmes: DT y presidente a las piñas, y el plantel votó por una expulsión
La dirigencia, en un hecho insólito, puso su continuidad a votación del plantel profesional y sorprendió a todos los hinchas: los detalles.
La jornada de este jueves en Quilmes estuvo marcada por un episodio tan insólito como violento, que derivó en el final del ciclo de Aldo Duscher como entrenador del “Cervecero”. El miércoles, el exmediocampista de la Selección Argentina había presentado su renuncia al cargo, informando la decisión tanto a la dirigencia como a los candidatos a reemplazarlo. Sin embargo, para sorpresa de todos, al día siguiente se presentó en el entrenamiento, argumentando que se había arrepentido de dejar el puesto.
La situación generó una fuerte tensión con el presidente del club, Mateo Madagán, quien se mostró visiblemente molesto por el cambio de postura. La discusión entre ambos fue subiendo de tono hasta desembocar en un enfrentamiento físico. A pesar del altercado, Duscher intentó hacerse cargo de la práctica, pero la dirigencia tomó una decisión poco común en el fútbol argentino: someter su continuidad a una votación interna del plantel profesional.
En un procedimiento inédito para el fútbol argentino, los jugadores pasaron de a dos a una oficina para emitir su voto, eligiendo entre la permanencia de Duscher o la designación interina de los entrenadores de la Reserva, Néstor Frediani y Ricardo Vendakis. Sin lugar a dudas un accionar totalmente insólito que sorprendió a propios y extraños.
El resultado fue contundente y rápidamente se viralizó en las redes sociales: el entrenador en cuestión perdió la votación y, sin respaldo claro en el vestuario, abandonó las instalaciones sin dar declaraciones a la prensa. De esta manera, su paso por el club quedó oficialmente concluido en medio de un clima de tensión y sorpresa que generó una fuerte polémica entre los hinchas que no pueden entender la situación que atraviesa el club.
