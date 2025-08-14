Escándalo en Quilmes: DT y presidente a las piñas, y el plantel votó por una expulsión

La jornada de este jueves en Quilmes estuvo marcada por un episodio tan insólito como violento, que derivó en el final del ciclo de Aldo Duscher como entrenador del “Cervecero”. El miércoles, el exmediocampista de la Selección Argentina había presentado su renuncia al cargo, informando la decisión tanto a la dirigencia como a los candidatos a reemplazarlo. Sin embargo, para sorpresa de todos, al día siguiente se presentó en el entrenamiento, argumentando que se había arrepentido de dejar el puesto.