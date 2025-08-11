Pijamada de terror en Quilmes: para robar un auto apuntan con armas de fuego de chicos de 12 años

"Cuando el propietario del auto destraba para subir al nene y las guitarras, porque tienen una banda, salen los delincuentes" de la camioneta que se hallaba estacionada del otro lado de la acera.

En concreto, los delincuentes abordaron al desprevenido padre, procedieron a robar su vehículo con el que algunos de los malvivientes se dieron a la fuga, junto con el resto que escapó en la camioneta con la que habían llegado al lugar para cometer el ilícito.

“No hubo violencia física, es lo que hay que agradecer; tampoco nadie opuso resistencia. El nene ya se había llegado a subir, lo que hace la mamá es sacarlo", relató la afligida mujer, inocente testigo de la escena que quedó grabada por cámaras de seguridad.

Tras formalizar la denuncia por el robo del auto, a pocas cuadras del lugar del ilícito se logró dar con la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes, no así con el vehículo que le fuera sustraído a la víctima, mientras continúan las investigaciones del caso.