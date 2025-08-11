Pijamada de terror en Quilmes: para robar un auto apuntan con armas de fuego de chicos de 12 años
El hecho ocurrió en la mañana del domingo último en el frente de una vivienda de la localidad de Bernal, tras la pijamada por un cumpleaños en la que participaron varios preadolescentes que vivieron segundos de terror.
Todo apuntaba a que iba a ser un cumpleaños feliz tras finalizar una pijamada de preadolescentes en una vivienda de la ciudad de Bernal, en la zona sur del conurbano bonaerense; pero terminó siendo una mañana de terror que solo por suerte no acabó en tragedia.
El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana del domingo último en la mencionada localidad del partido de Quilmes, donde un grupo de chicos de apenas 12 años fue apuntado con armas de fuego por una situación ajena a ellos.
Los chicos salían de una vivienda tras una pijamada cuando el padre de uno de los nenes estacionó su auto en la puerta para recoger a su hijo luego de la celebración de fin de semana, pero fue sorprendido por ladrones que bajaron de una camioneta estacionada enfrente.
Constanza, la mamá del nene que cumplía años, en cuya casa se había realizado el festejo, relató a los medios de prensa los momentos de terror que vivieron los preadolescentes, a quienes apuntaron con armas de fuego.
"Estábamos en una mañana de domingo tranquilos… Vimos el auto de enfrente y entendimos que venían a retirar una torta de una vecina", explicó, de modo que ni ella ni los chicos pudieron prever la difícil situación que se avecinaba.
"Cuando el propietario del auto destraba para subir al nene y las guitarras, porque tienen una banda, salen los delincuentes" de la camioneta que se hallaba estacionada del otro lado de la acera.
En concreto, los delincuentes abordaron al desprevenido padre, procedieron a robar su vehículo con el que algunos de los malvivientes se dieron a la fuga, junto con el resto que escapó en la camioneta con la que habían llegado al lugar para cometer el ilícito.
“No hubo violencia física, es lo que hay que agradecer; tampoco nadie opuso resistencia. El nene ya se había llegado a subir, lo que hace la mamá es sacarlo", relató la afligida mujer, inocente testigo de la escena que quedó grabada por cámaras de seguridad.
Tras formalizar la denuncia por el robo del auto, a pocas cuadras del lugar del ilícito se logró dar con la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes, no así con el vehículo que le fuera sustraído a la víctima, mientras continúan las investigaciones del caso.
