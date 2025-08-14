Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025.
El Estadio Alfredo Terrera se vestirá de gala este jueves para recibir un duelo 100% argentino por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025: Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Lanús desde las 21:30. El peruano Kevin Ortega será el árbitro principal y estará asistido en el VAR por su compatriota Diego Haro.
Para el Ferroviario, dirigido por Omar de Felippe, este 2025 es un año para el recuerdo. Su histórica clasificación a competencias internacionales, lograda gracias a la conquista de la Copa Argentina 2024, le permitió medirse con rivales de gran nivel.
En la Copa Libertadores hizo una destacada fase de grupos con 11 puntos, aunque no le alcanzó para avanzar y terminó tercero. Ya en la Sudamericana, eliminó con autoridad a Cerro Largo de Uruguay con un global de 3-0.
El Granate, en cambio, llega con la chapa de candidato. Conducido por Mauricio Pellegrino, se adueñó del primer puesto en su zona de manera invicta y dejó atrás a Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello. Ese desempeño le permitió saltarse los playoffs y llegar descansado a esta llave. Campeón del certamen en 2013, Lanús sueña con volver a lo más alto del continente.
El duelo promete intensidad y lucha en cada sector del campo. El local buscará hacerse fuerte con el empuje de su gente y su agresividad ofensiva, mientras que el visitante intentará imponer su experiencia y jerarquía para sacar ventaja pensando en la revancha en La Fortaleza el 21 de agosto.
Central Córdoba vs. Lanús: probables formaciones
- Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Lanús por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
