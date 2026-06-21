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España goleó a Arabia Saudita y respira en el Mundial 2026

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El seleccionado europeo se impuso sin problemas 4-0 y se recuperó luego del empate sin goles ante Cabo Verde.

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España no tuvo inconvenientes para imponerse con autoridad sobre Arabia Saudita y goleó 5-0 en un encuentro que dominó de principio a fin. Con este resultado, el conjunto europeo llega en gran forma a la última fecha de la fase de grupos, donde se medirá ante Uruguay en un duelo clave por el primer puesto.

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los 10 minutos del primer tiempo, Lamine Yamal aprovechó una de las primeras situaciones claras de peligro y puso en ventaja a la selección española. La diferencia se amplió poco después gracias a Mikel Oyarzabal, quien capturó un rebote dentro del área para establecer el 2-0. Apenas un minuto más tarde, el delantero volvió a aparecer para firmar su doblete y transformar la victoria en goleada.

En el complemento, España mantuvo el control del juego y encontró el cuarto tanto a través de Marc Cucurella, que también aprovechó un rebote dentro del área para sellar el 4-0 definitivo.

Con este resultado, España llega fortalecida a la última jornada de la fase de grupos, donde enfrentará a Uruguay en un partido que promete emociones y que podría definir el liderazgo de la zona. Por su parte, Arabia Saudita cerrará su participación en esta instancia enfrentando a Cabo Verde.

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España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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¡GOL DE ESPAÑA!

Cucurella capturó un rebote dentro del área y puso el 4-0.

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¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

España golea 3-0 a Arabia Saudita.

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¡GOLEA ESPAÑA 3-0!

Doblete de Oyarzabal un minuto después y el seleccionado europeo se impone sin problemas.

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¡OTRO GOL DE ESPAÑA!

Mikel Oyarzabal capturó un rebote dentro del area y extendió la ventaja.

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¡GOL DE ESPAÑA!

Lamine Yamal abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo.

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¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudita: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

Horario y televisación

  • Hora: 13:00
  • TV: DSports y Disney+ Premium
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Atlanta

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