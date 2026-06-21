España goleó a Arabia Saudita y respira en el Mundial 2026

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los 10 minutos del primer tiempo, Lamine Yamal aprovechó una de las primeras situaciones claras de peligro y puso en ventaja a la selección española. La diferencia se amplió poco después gracias a Mikel Oyarzabal, quien capturó un rebote dentro del área para establecer el 2-0. Apenas un minuto más tarde, el delantero volvió a aparecer para firmar su doblete y transformar la victoria en goleada.