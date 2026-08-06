Una de las grandes figuras del Mundial 2026 fue presentado en Real Madrid

A los 15 años dejó Costa de Marfil para mudarse solo a Estados Unidos, sin hablar inglés y con el sueño de convertirse en futbolista profesional. Durante ese proceso realizó pruebas en clubes como Chelsea, Crystal Palace, Rangers y Bournemouth, entre otros, pero ninguno le ofreció un contrato.

Cuando parecía que el sueño europeo se desvanecía apareció Leganés, donde comenzó en las divisiones inferiores hasta llegar rápidamente al primer equipo. Su debut en LaLiga tuvo un detalle simbólico: fue justamente frente al Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.

Con la llegada de Diomande, el Real Madrid suma una nueva pieza para un plantel profundamente renovado. El marfileño se convierte en el sexto refuerzo del conjunto español para la nueva temporada, tras las incorporaciones de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Dani Espí. Con apenas 19 años, Diomande afrontará el mayor desafío de su carrera: justificar el peso del pase más caro en la historia del club más ganador de Europa.