Una de las grandes figuras del Mundial 2026 fue presentado en Real Madrid
El extremo de 19 años firmó contrato hasta 2033 con el conjunto español tras un traspaso récord desde RB Leipzig: todos los detalles.
Real Madrid volvió a romper el mercado de pases. El club español oficializó este jueves la incorporación de Yan Diomande, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2033 y se convirtió en el fichaje más caro en los 124 años de historia de la institución.
El extremo marfileño, de apenas 19 años, llega procedente del RB Leipzig tras una operación que, según la prensa española, se cerró en 125 millones de euros fijos, con variables que podrían elevar el monto hasta los 140 millones. De esta manera, superó el desembolso realizado por Jude Bellingham y estableció un nuevo récord para el club blanco.
La transferencia representa el cierre de un ascenso meteórico. Hace apenas un año, Leipzig había pagado 20 millones de euros para incorporarlo desde Leganés. En su primera temporada en Alemania disputó una campaña sobresaliente: marcó 13 goles, repartió nueve asistencias y finalizó como el futbolista con mayor cantidad de regates completados de la Bundesliga.
El Mundial que terminó de convencer al Real Madrid
Su cotización terminó de dispararse durante el Mundial 2026, donde fue una de las grandes revelaciones con la selección de Costa de Marfil. El delantero aportó una asistencia y fue una de las figuras del conjunto africano, que alcanzó los dieciseisavos de final, exhibiendo un repertorio que llamó definitivamente la atención del Real Madrid: velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para jugar por cualquiera de las dos bandas. Ese rendimiento terminó de convencer a la dirigencia madridista y también a José Mourinho, que había solicitado reforzar los extremos desde el inicio del mercado.
De jugar descalzo en Costa de Marfil al Bernabéu
La historia de Diomande está muy lejos de la de una estrella criada entre lujos. Nació en un barrio humilde de Abiyán, donde vivía junto a más de veinte personas y pasaba gran parte del día jugando al fútbol descalzo o con ojotas sobre canchas de tierra.
A los 15 años dejó Costa de Marfil para mudarse solo a Estados Unidos, sin hablar inglés y con el sueño de convertirse en futbolista profesional. Durante ese proceso realizó pruebas en clubes como Chelsea, Crystal Palace, Rangers y Bournemouth, entre otros, pero ninguno le ofreció un contrato.
Cuando parecía que el sueño europeo se desvanecía apareció Leganés, donde comenzó en las divisiones inferiores hasta llegar rápidamente al primer equipo. Su debut en LaLiga tuvo un detalle simbólico: fue justamente frente al Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.
Con la llegada de Diomande, el Real Madrid suma una nueva pieza para un plantel profundamente renovado. El marfileño se convierte en el sexto refuerzo del conjunto español para la nueva temporada, tras las incorporaciones de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Dani Espí. Con apenas 19 años, Diomande afrontará el mayor desafío de su carrera: justificar el peso del pase más caro en la historia del club más ganador de Europa.
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