España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
España, con gol de Oyarzabal, se impone 1-0 ante Austria.
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España y Austria se enfrentan este jueves, a las 16 (hora de Argentina), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports y marcará el inicio de la fase de eliminación directa para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.
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