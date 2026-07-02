Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo España vs. Austria
El seleccionado comandado por de la Fuente busca los octavos ante Austria, que obtuvo el pase como uno de los mejores terceros. Los detalles en la nota.
España y Austria se enfrentan este jueves, a las 16 (hora de Argentina), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro no lo pasa ni TyC Sports ni Telefe, sino que será televisado por DSports, señal que emitirá los 104 partidos del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.
La selección española llega a esta instancia tras dominar el Grupo H, que compartió con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró un rendimiento sólido y regular durante la fase de grupos, en la que terminó como líder invicto.
Austria, por su parte, compartió zona con Argentina (cayó 2 a 0) y logró la clasificación como uno de los mejores terceros del Grupo J. El equipo europeo consiguió el boleto a los 16avos luego de conseguir una victoria clave sobre Jordania y un empate agónico ante Argelia (3 a 3).
Además, el combinado austríaco atraviesa una de las mejores campañas de su historia en la Copa del Mundo. Tras regresar al torneo luego de 28 años de ausencia, aseguró su clasificación a la fase eliminatoria por primera vez desde el Mundial de 1954, cuando terminó en el tercer puesto, la mejor actuación de su historia.
Cómo ver en vivo España vs. Austria sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de España vs. Austria por el Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
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