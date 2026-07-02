Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo España vs. Austria

Además, el combinado austríaco atraviesa una de las mejores campañas de su historia en la Copa del Mundo. Tras regresar al torneo luego de 28 años de ausencia, aseguró su clasificación a la fase eliminatoria por primera vez desde el Mundial de 1954, cuando terminó en el tercer puesto, la mejor actuación de su historia.

Cómo ver en vivo España vs. Austria sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de España vs. Austria por el Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.