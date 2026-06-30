Se filtró el problema físico que ocultó Fernando Muslera antes de jugar contra España
La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 continúa generando repercusiones.
En las últimas horas salió a la luz un dato que podría explicar parte del rendimiento de Fernando Muslera en el partido frente a España, especialmente tras el error que terminó siendo decisivo para el resultado.
Según reveló Diego Forlán, el experimentado arquero habría atravesado un importante problema de salud en la previa del encuentro, una situación que, según trascendió, no habría llegado a conocimiento del entrenador Marcelo Bielsa antes del inicio del partido.
Aseguran que Fernando Muslera tuvo un problema de salud antes de enfrentar a España
La información fue difundida por Diego Forlán durante una entrevista con medios uruguayos. Allí aseguró que Fernando Muslera pasó la noche previa al partido con un cuadro de fiebre muy alta.
"El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 grados de fiebre", explicó el exdelantero de la selección uruguaya.
De acuerdo con esa versión, el cuerpo médico conocía el estado físico del arquero, aunque Marcelo Bielsa recién habría sido informado durante el entretiempo del encuentro ante España.
El episodio generó un fuerte debate en Uruguay, ya que Muslera fue titular y protagonizó una jugada desafortunada en el gol convertido por Álex Baena, una acción que terminó siendo determinante para la eliminación de la Celeste.
Siempre según lo trascendido, una vez que Bielsa fue informado sobre el cuadro febril decidió reemplazar al arquero por Sergio Rochet para disputar el segundo tiempo.
La revelación también reabrió la discusión sobre la decisión de convocar nuevamente a Muslera, quien había regresado a la selección meses antes del Mundial luego de un largo período sin continuidad en el equipo nacional.
Cómo fue la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026
Uruguay quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder por 1-0 frente a España, en un encuentro muy parejo que se definió por el tanto de Álex Baena luego de un error del arquero uruguayo.
Tras conocerse el supuesto cuadro de fiebre que sufrió Muslera, comenzaron las críticas hacia el manejo interno de la situación y crecieron las preguntas sobre si el arquero debía haber sido reemplazado antes del inicio del partido.
Hasta el momento, ni la Asociación Uruguaya de Fútbol ni Marcelo Bielsa emitieron un comunicado oficial para confirmar o desmentir la versión difundida por Diego Forlán.
Mientras tanto, la eliminación de Uruguay sigue generando repercusiones y la situación de Muslera suma un nuevo capítulo a uno de los episodios más comentados del Mundial 2026.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario