Se filtró el problema físico que ocultó Fernando Muslera antes de jugar contra España

El episodio generó un fuerte debate en Uruguay, ya que Muslera fue titular y protagonizó una jugada desafortunada en el gol convertido por Álex Baena, una acción que terminó siendo determinante para la eliminación de la Celeste.

Siempre según lo trascendido, una vez que Bielsa fue informado sobre el cuadro febril decidió reemplazar al arquero por Sergio Rochet para disputar el segundo tiempo.

La revelación también reabrió la discusión sobre la decisión de convocar nuevamente a Muslera, quien había regresado a la selección meses antes del Mundial luego de un largo período sin continuidad en el equipo nacional.

Cómo fue la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder por 1-0 frente a España, en un encuentro muy parejo que se definió por el tanto de Álex Baena luego de un error del arquero uruguayo.

Tras conocerse el supuesto cuadro de fiebre que sufrió Muslera, comenzaron las críticas hacia el manejo interno de la situación y crecieron las preguntas sobre si el arquero debía haber sido reemplazado antes del inicio del partido.

Hasta el momento, ni la Asociación Uruguaya de Fútbol ni Marcelo Bielsa emitieron un comunicado oficial para confirmar o desmentir la versión difundida por Diego Forlán.

Mientras tanto, la eliminación de Uruguay sigue generando repercusiones y la situación de Muslera suma un nuevo capítulo a uno de los episodios más comentados del Mundial 2026.