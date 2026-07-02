Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo España vs. Austria por internet
Tras vencer a Uruguay, España avanzar a octavos y reafirmar su condición de candidato al título. En tanto, Austria busca seguir haciendo historia.
El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde España y Austria pongan en marcha la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves a las 16:00 (hora de Argentina) y se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y DSports.
Quien logre quedarse con la victoria sellará su boleto a los octavos de final, donde esperará al ganador del electrizante duelo entre Portugal y Croacia.
El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega con el cartel de favorito tras arrasar en el Grupo H. Con un fútbol sólido, vistoso y regular, la Roja se adueñó del primer puesto en una zona que compartió con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
El conjunto centroeuropeo se metió en los cruces como uno de los mejores terceros del Grupo J. A pesar de tropezar ante Argentina por 2-0, los austríacos mostraron un gran nivel, logrando la clasificación gracias a un triunfo crucial frente a Jordania y una igualdad ante Argelia.
Un dato histórico
Austria está firmando una Copa del Mundo inolvidable. Tras pasar 28 años sin jugar un Mundial, el equipo rompió la maldición y se metió en los mata-mata por primera vez desde Suiza 1954, edición en la que consiguieron el histórico tercer puesto.
Formaciones de España vs. Austria por el Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
Cómo ver en vivo España vs. Austria
La televisación estará a cargo de DSports y TyC Sports.
Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
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