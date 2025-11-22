Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn, por la ida del Reducido de Primera Nacional: minuto a minuto

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn pondrán en marcha este sábado, desde las 21:15, la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, una serie que definirá quién se sumará a la élite del fútbol argentino en 2026. En un Estadio Ciudad de Río Cuarto preparado para recibir a 9.000 espectadores, el duelo será dirigido por DaríoHerrera, con Jorge Baliño en el VAR.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn por el ascenso a Primera División: minuto a minuto
22-11-2025 21:33
A 20 minutos del PT, Estudiantes (RC) y Deportivo Madryn igualan sin goles
El equipo cordobés llega a esta instancia sosteniendo una regularidad que fue clave durante toda la temporada. Bajo la conducción de Iván Delfino, Estudiantes terminó segundo en la Zona B con 60 puntos, una marca que lo posicionó como uno de los candidatos al ascenso desde el inicio del Reducido.
¡ARRANCA LA FINAL!
Estudiantes (RC) y Deportivo Madryn abren la definición por el ascenso a la Primera División en Córdoba con un ambiente espectacular.
En su camino hacia la final resolvió tres series complejas: eliminó a Patronato con autoridad, superó a Gimnasia y Tiro de Salta en una llave sólida y dejó atrás a Estudiantes de Buenos Aires gracias a la ventaja deportiva tras igualar en el marcador global. Cada paso reforzó la convicción de un plantel que sueña con repetir la gesta de 1983, cuando logró su primer ascenso a la máxima categoría.
El León riojano basa su fortaleza en un equilibrio táctico trabajado, una defensa difícil de vulnerar y la aparición de futbolistas que encuentran su mejor rendimiento en instancias decisivas. La energía del público local también será factor determinante en un partido donde buscarán irse con ventaja de cara a la revancha.
Deportivo Madryn, en tanto, llega atravesado por una temporada intensa, marcada por rendimientos sólidos pero también por episodios polémicos que acompañaron su recorrido. Fue el mejor de la Zona A con 60 puntos y tuvo la oportunidad de ascender directamente, aunque cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza en la primera final.
Ese revés lo empujó al Reducido, donde debió transitar situaciones insólitas: le dieron por perdida la ida ante Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro -acusación que el fiscal terminó desestimando- y enfrentó un clima tenso en la semifinal contra Deportivo Morón, donde su rival terminó envuelto en sanciones y agresiones posteriores al encuentro.
Con todo ese contexto, el equipo patagónico llega decidido a dar el golpe y coronar su primera llegada a la máxima categoría. Una mezcla de orden, sacrificio y ambición sostiene al conjunto que quiere inscribir su nombre por primera vez en la historia grande del fútbol argentino. Ambos equipos saben que el margen es mínimo y que esta serie puede definir una era para cualquiera de los dos.
22-11-2025 20:35
Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: formaciones
