Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En cuanto al equipo, una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Ángel Di María, quien viene arrastrando una molestia física y fue suplente en la última fecha. Su inclusión o no en el once titular será una de las decisiones clave del entrenador.

angel di maria

Además del torneo local, Central también tiene compromisos importantes en la Copa Libertadores. Tras sumar cuatro puntos en las primeras dos fechas, el equipo se prepara para visitar a Universidad Central en Venezuela, en un partido que también será determinante para sus aspiraciones internacionales.

Con este panorama, el visitate buscará aprovechar el difícil presente de su rival para dar un paso firme hacia la clasificación. Del otro lado, el local intentará cerrar el semestre con una imagen más competitiva, en medio de un contexto adverso que lo obliga a replantearse de cara al futuro.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.

Agustín Lastra; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. Rosario Central: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central: otros datos

Horario: 19:15.

19:15. Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

Ciudad de Río Cuarto. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: TNT Sports Premium.