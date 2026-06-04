Carlos Quintana intentó bajar la tensión con Gonzalo Belloso y Rosario Central: su descargo
El defensor difundió un comunicado para aclarar sus declaraciones luego de que el presidente del club cuestionara públicamente sus críticas al entrenador Jorge Almirón.
La salida de Carlos Quintana de Rosario Central continúa generando repercusiones. Después de las fuertes declaraciones realizadas durante su presentación como nuevo futbolista de Deportivo Riestra y de la contundente respuesta pública de Gonzalo Belloso, el experimentado defensor decidió emitir un comunicado para intentar poner fin a la controversia y aclarar sus palabras.
El conflicto comenzó cuando Quintana explicó los motivos que lo llevaron a dejar el club rosarino. En aquella oportunidad, el marcador central aseguró que no se sentía cómodo desde su regreso y señaló que una de las principales razones de su partida estaba relacionada con el entrenador Jorge Almirón. Sus dichos provocaron un fuerte malestar dentro de la dirigencia auriazul y especialmente en Belloso, quien reaccionó con dureza durante una conferencia de prensa.
Ante la magnitud que alcanzó la polémica, Quintana publicó un mensaje en el que buscó remarcar el afecto que siente por el Canalla y agradecer el trato recibido durante los años que vistió la camiseta canalla. El defensor destacó especialmente la relación que mantuvo con los hinchas, dirigentes, empleados y compañeros, asegurando que atravesó en Arroyito el mejor momento de toda su carrera profesional.
En su descargo, el futbolista sostuvo que nunca tuvo la intención de generar un conflicto interno ni de herir sensibilidades dentro de la institución. También admitió que posiblemente habló desde la emoción del momento y sin medir el impacto que podrían tener sus declaraciones una vez difundidas públicamente.
“Quiero agradecerles a los hinchas de Rosario Central, como lo hice cada vez que pude, por todo el cariño que siempre me brindaron y que yo también les tengo”, expresó en el inicio del comunicado. Más adelante agregó que vivió “la mejor etapa de mi carrera” y que tanto él como su familia conservan un profundo afecto por la institución.
Quintana también dedicó un párrafo especial a la dirigencia encabezada por Belloso y Carolina Cristinziano, destacando el respaldo que recibió durante toda su estadía en el club. “Los dirigentes siempre se brindaron conmigo de una manera muy cariñosa, lo mismo que con mi familia”, afirmó.
La aclaración llegó pocas horas después de la explosiva conferencia del presidente canalla, quien había cuestionado severamente al jugador por sus críticas al cuerpo técnico. Belloso consideró que el defensor fue injusto con el club luego de haber recibido apoyo institucional durante más de tres temporadas y recordó que Central le ofreció condiciones contractuales muy favorables.
Además, el dirigente adelantó que la institución evaluaba iniciar actuaciones internas debido a que las declaraciones del futbolista podrían contradecir cláusulas contempladas en los contratos de los jugadores respecto a expresiones públicas sobre dirigentes, entrenadores e hinchas.
Con su mensaje, intentó cerrar una polémica que agitó el ambiente político y deportivo de Rosario Central en los últimos días. Aunque ratificó que sentía que su ciclo había llegado a su fin, dejó en claro que no guarda resentimientos y que seguirá considerando al club como una parte importante de su historia personal y profesional.
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