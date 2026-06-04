Carlos Quintana intentó bajar la tensión con Gonzalo Belloso y Rosario Central: su descargo

“Quiero agradecerles a los hinchas de Rosario Central, como lo hice cada vez que pude, por todo el cariño que siempre me brindaron y que yo también les tengo”, expresó en el inicio del comunicado. Más adelante agregó que vivió “la mejor etapa de mi carrera” y que tanto él como su familia conservan un profundo afecto por la institución.

Quintana también dedicó un párrafo especial a la dirigencia encabezada por Belloso y Carolina Cristinziano, destacando el respaldo que recibió durante toda su estadía en el club. “Los dirigentes siempre se brindaron conmigo de una manera muy cariñosa, lo mismo que con mi familia”, afirmó.

carlos quintana

La aclaración llegó pocas horas después de la explosiva conferencia del presidente canalla, quien había cuestionado severamente al jugador por sus críticas al cuerpo técnico. Belloso consideró que el defensor fue injusto con el club luego de haber recibido apoyo institucional durante más de tres temporadas y recordó que Central le ofreció condiciones contractuales muy favorables.

Además, el dirigente adelantó que la institución evaluaba iniciar actuaciones internas debido a que las declaraciones del futbolista podrían contradecir cláusulas contempladas en los contratos de los jugadores respecto a expresiones públicas sobre dirigentes, entrenadores e hinchas.

Con su mensaje, intentó cerrar una polémica que agitó el ambiente político y deportivo de Rosario Central en los últimos días. Aunque ratificó que sentía que su ciclo había llegado a su fin, dejó en claro que no guarda resentimientos y que seguirá considerando al club como una parte importante de su historia personal y profesional.