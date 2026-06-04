El posteo de Jorgelina Cardoso tras la polémica entre Belloso y Quintana en Rosario Central

La contundente respuesta de Gonzalo Belloso

El presidente canalla no ocultó su enojo y cuestionó la actitud del futbolista tras concretar su salida: "Salió a mariconear. Una falta de respeto total. Lo fuimos a buscar y el club se portó de forma increíble con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. Y el día que se va tiró nafta al fuego después de perder 3-0. ¿Con qué necesidad, Carlitos Quintana? ¿Cómo podés ser tan desagradecido?", disparó Belloso.

Además, el mandatario reveló que el club intentó postergar la firma de Quintana con Deportivo Riestra y advirtió sobre posibles consecuencias disciplinarias: "Quintana iba a firmar con Riestra y llamamos para que paren un poquito. Todavía tiene que entrenar acá. Lo hemos citado a entrenar en ciudad deportiva y no vino. Va a enfrentar un proceso por sus declaraciones", aseguró.

Embed "LO DE QUINTANA ES UNA FALTA DE RESPETO. ¿CÓMO PODÉS SER TAN DESAGRADECIDO CON EL CLUB?"



Esto dijo Gonzalo Belloso sobre la situación del defensor canalla que ya había sido anunciado como nuevo jugador de Riestra



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La situación expuso una fuerte interna dentro de Rosario Central en un momento delicado para la institución. Mientras Belloso busca respaldar el proyecto encabezado por Almirón, las salidas de referentes y los cuestionamientos públicos continúan alimentando el clima de tensión que rodea al club.