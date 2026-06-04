El posteo de Jorgelina Cardoso tras la polémica entre Belloso y Quintana en Rosario Central
Jorgelina Cardoso publicó una imagen junto a Ángel Di María, Carlos Quintana y sus parejas tras el fuerte cruce entre el exdefensor y Gonzalo Belloso.
La conferencia de prensa en la que Gonzalo Belloso ratificó a Jorge Almirón como entrenador de Rosario Central dejó mucho más que definiciones futbolísticas. Las duras declaraciones del presidente contra Carlos Quintana generaron repercusiones inmediatas y una de ellas llegó desde las redes sociales de Jorgelina Cardoso.
La esposa de Ángel Di María compartió una historia en Instagram con un collage de fotografías donde aparece junto a Fideo, Quintana y sus respectivas parejas. En una de las imágenes también se observa la presencia de Facundo Mallo y su compañera. La publicación fue interpretada como una despedida para el defensor central, quien dejará el Canalla y continuaría su carrera en Deportivo Riestra luego de varios años vinculados a la institución rosarina.
Días atrás, Quintana explicó públicamente los motivos de su salida y apuntó directamente contra Jorge Almirón: "Le comuniqué al club mi deseo de irme. No me sentí cómodo desde que volví y eso me fue dañando. Me fui sintiendo cada vez menos valorizado. Más que nada me voy por el técnico", había expresado el defensor durante su presentación en su nuevo club.
Sus palabras provocaron un fuerte malestar en la dirigencia de Rosario Central y especialmente en Belloso, quien respondió con dureza durante la conferencia en la que confirmó la continuidad del entrenador.
La contundente respuesta de Gonzalo Belloso
El presidente canalla no ocultó su enojo y cuestionó la actitud del futbolista tras concretar su salida: "Salió a mariconear. Una falta de respeto total. Lo fuimos a buscar y el club se portó de forma increíble con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. Y el día que se va tiró nafta al fuego después de perder 3-0. ¿Con qué necesidad, Carlitos Quintana? ¿Cómo podés ser tan desagradecido?", disparó Belloso.
Además, el mandatario reveló que el club intentó postergar la firma de Quintana con Deportivo Riestra y advirtió sobre posibles consecuencias disciplinarias: "Quintana iba a firmar con Riestra y llamamos para que paren un poquito. Todavía tiene que entrenar acá. Lo hemos citado a entrenar en ciudad deportiva y no vino. Va a enfrentar un proceso por sus declaraciones", aseguró.
La situación expuso una fuerte interna dentro de Rosario Central en un momento delicado para la institución. Mientras Belloso busca respaldar el proyecto encabezado por Almirón, las salidas de referentes y los cuestionamientos públicos continúan alimentando el clima de tensión que rodea al club.
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