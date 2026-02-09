Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra y sigue cerca de la cima
En La Plata, el "Pincha" se impuso con el tanto de Carrillo en el segundo tiempo y se mantiene a dos unidades de la punta de la zona.
Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Deportivo Riestra este lunes en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
En casa, el "Pincha" se impuso 1-0 con el tanto de cabeza de Guido Carrillo a los 30 minutos del segundo tiempo.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llegaba tras igualar 0-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido condicionado por la expulsión de Santiago Núñez, que dejó a Estudiantes con diez jugadores durante más de 65 minutos. Antes del empate en Varela, el Pincha había logrado una valiosa victoria como local frente a Boca por 2-1 y luego igualó 1-1 en su visita a Independiente.
Con ese recorrido, el equipo platense logró hacerse fuerte en casa para seguir sumando en el Apertura, y quedó a 2 puntos de Vélez, el líder del Grupo A.
En la previa del encuentro, Domínguez seguí de cerca la situación de Edwuin Cetré, quien siguió el partido desde la tribuna. Boca realizó una oferta de $4.000.000 de dólares por el 50% de la ficha del delantero colombiano, quien recientemente estuvo cerca de ser transferido a Athletico Paranaense, pase que finalmente se cayó tras no superar la revisión médica.
Riestra, en tanto, llegaba a La Plata luego de imponerse 1-0 ante Deportivo Maipú el pasado jueves, por los 32vos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda.
Formaciones de Estudiantes vs. Deportivo Riestra
- Estudiantes: Fabricio Iacovich o Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo o Adolfo Gaich y Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.
- Deportivo Riestra: Iván López; Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Pedro Ramírez; Mateo Ramírez, Ángel Stringa, Nicolás Watson; Ramón González Herrero y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Otros datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: UNO-Jorge Luis Hirschi
