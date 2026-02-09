Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra y sigue cerca de la cima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2021010637443289523&partner=&hide_thread=false ¡¡GRAN DESBORDE Y CENTRO DE BRIAN AGUIRRE PARA EL GOL DE GUIDO CARRILLO!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DEL CAPITÁN PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE RIESTRA!!



El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llegaba tras igualar 0-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido condicionado por la expulsión de Santiago Núñez, que dejó a Estudiantes con diez jugadores durante más de 65 minutos. Antes del empate en Varela, el Pincha había logrado una valiosa victoria como local frente a Boca por 2-1 y luego igualó 1-1 en su visita a Independiente.