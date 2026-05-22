Es oficial: Pep Guardiola deja el Manchester City

El anuncio del Manchester City de la salida de Pep Guardiola

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Arsenal cortó la maldición y ganó la Premier League luego de 22 años

La espera más agónica del fútbol inglés llegó a su fin. Después de más de dos décadas de frustraciones, batallas perdidas en el último suspiro y reconstrucciones eternas, el Arsenal se coronó campeón de la Premier League, gracias al resultado de otro partido.

El veredicto definitivo no llegó desde el Emirates Stadium, sino desde el Vitality Stadium, donde el empate entre Bournemouth y Manchester City desató una marea de festejos eufóricos en las calles de Londres.

Con la penúltima jornada prácticamente consumada, la tabla de posiciones dictó su sentencia matemática inapelable: Arsenal lidera con 82 puntos, mientras que el equipo de Pep Guardiola quedó relegado con 78 unidades. Con apenas tres puntos en juego de cara a la fecha de cierre del próximo domingo, la ventaja de cuatro puntos se volvió una montaña absolutamente insuperable para los de Manchester, entregándole la corona de manera anticipada a los comandados por Mikel Arteta.

Esta consagración tiene un sabor a desahogo absoluto para una institución que venía masticando arena en las últimas tres campañas, donde peleó palmo a palmo pero terminó claudicando ante la billetera y el dominio implacable del Manchester City y el Liverpool. Fiel al proceso a largo plazo que blindó la dirigencia, Arteta logró acomodar al plantel que también se encuentra en la final de la Champions League dónde enfrentará al PSG.

Para dimensionar la magnitud del logro, hay que remontarse en los libros de historia hasta la legendaria temporada 2003/04, la última vez que el Arsenal había levantado el trofeo local bajo el mandato de Arsène Wenger y con aquel mítico plantel invicto que integraban Thierry Henry, Patrick Vieira y Dennis Bergkamp. Hoy, 22 años después de aquel recordado equipo, un nuevo grupo de futbolistas escribe su propia página dorada en las vitrinas del club.