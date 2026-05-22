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Al ritmo de The Beatles: Inglaterra dio la lista para el Mundial 2026

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La selección de Inglaterra confirmó a sus veintiséis jugadores para la Copa del Mundo con un increíble video temático y grandes ausencias de peso.

Victor Tuchel es el DT de Inglaterra

Victor Tuchel es el DT de Inglaterra
Al ritmo de The Beatles: Inglaterra dio la lista para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra sacudió al mundo del fútbol al anunciar su lista de convocados para el Mundial 2026. Con un espectacular video audiovisual al ritmo de la icónica banda The Beatles, el entrenador Thomas Tuchel confirmó los elegidos y dejó afuera a grandes figuras.

RT @England_ Come Together.

Las dolorosas ausencias de Inglaterra y el video viral

El esperado anuncio oficial estuvo musicalizado por el histórico éxito "Come Together" de The Beatles, acompañando diversas imágenes de las distintas épocas gloriosas y la rica cultura del país. Sin embargo, la atención de los hinchas se centró rápidamente en las inesperadas exclusiones de la nómina.

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El director técnico decidió marginar a estrellas absolutas como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer debido a sus bajos rendimientos recientes o problemas físicos que arrastraban. Como contrapartida, apostó por regresos inesperados y tapados como Djed Spence, Dean Henderson e Ivan Toney.

Los 26 convocados para el Mundial 2026

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La lista de Inglaterra para el Mundial 2026

La lista de Inglaterra para el Mundial 2026

A continuación, la nómina completa confirmada por el cuerpo técnico para disputar el máximo torneo internacional:

  • Arqueros: Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford.

  • Defensores: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.

  • Mediocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice y Morgan Rogers.

  • Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney y Ollie Watkins.

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