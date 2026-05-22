Al ritmo de The Beatles: Inglaterra dio la lista para el Mundial 2026

RT @England_ Come Together.

Las dolorosas ausencias de Inglaterra y el video viral

El esperado anuncio oficial estuvo musicalizado por el histórico éxito "Come Together" de The Beatles, acompañando diversas imágenes de las distintas épocas gloriosas y la rica cultura del país. Sin embargo, la atención de los hinchas se centró rápidamente en las inesperadas exclusiones de la nómina.