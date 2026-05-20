Estudiantes pagó caro un error y cayó ante Flamengo por la Copa Libertadores
El Pincha hizo un plantejo inteligente en Río de Janeiro, pero una desatención en el segundo tiempo le costó el partido y terminó perdiendo 1-0 por la quinta fecha del Grupo A.
Estudiantes de La Plata se vuelve de Brasil con las manos vacías pero con la certeza de que su futuro internacional sigue dependiendo de sí mismo. En un encuentro sumamente táctico, el conjunto platense le plantó cara al vigente campeón de América en su casa, cerrándole los caminos durante gran parte del juego. Sin embargo, en el plano internacional los errores se pagan caro y el Mengão no perdonó.
El quiebre del partido llegó a los 19 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada que parecía controlada, el arquero uruguayo Fernando Muslera cometió un grosero error en la salida que le dejó la pelota servida a Pedro; el goleador brasileño no falló y la empujó a la red para decretar el 1-0 definitivo. En el tramo final, el Pincha buscó la igualdad con amor propio pero no tuvo la claridad necesaria para quebrar el fondo local.
A pesar de la derrota, el panorama en la zona mantiene al conjunto argentino en puestos de clasificación directa a la próxima instancia del certamen continental.
Pedro, luego de un grosero error de Muslera, abrió el marcador para el local a los 19 minutos del segundo tiempo:
Así está el Grupo A de la Copa Libertadores
Qué necesita Estudiantes para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
El próximo domingo 26 de mayo se definirá el futuro de la zona. Estudiantes recibirá a Independiente Medellín en el Estadio UNO, en lo que será una auténtica final mano a mano por el pasaje a la fase final.
Al equipo del Cacique Medina le alcanzará con conseguir un triunfo ante los colombianos ante su gente para sellar de forma matemática su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores, sin importar lo que suceda en Río de Janeiro entre Flamengo y Cusco FC.
Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones del encuentro entre Flamengo y Estudiantes por Copa Libertadores
Otros datos del partido por la Copa Libertadores
- Hora: 21:30
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
- VAR: Leodan González (URU)
- Estadio: Maracaná
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