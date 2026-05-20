Estudiantes pagó caro un error y cayó ante Flamengo por la Copa Libertadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057279938265313322?s=20&partner=&hide_thread=false ERROR DE MUSLERA Y GOL DE FLAMENGO: Pedro puso el 1-0 del Mengao contra Estudiantes en El Maracaná por la fecha 5 del Grupo A de la CONMEBOL #Libertadores.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RC2Mps4HNE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

Así está el Grupo A de la Copa Libertadores

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Qué necesita Estudiantes para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

El próximo domingo 26 de mayo se definirá el futuro de la zona. Estudiantes recibirá a Independiente Medellín en el Estadio UNO, en lo que será una auténtica final mano a mano por el pasaje a la fase final.

Al equipo del Cacique Medina le alcanzará con conseguir un triunfo ante los colombianos ante su gente para sellar de forma matemática su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores, sin importar lo que suceda en Río de Janeiro entre Flamengo y Cusco FC.

Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones del encuentro entre Flamengo y Estudiantes por Copa Libertadores

Otros datos del partido por la Copa Libertadores