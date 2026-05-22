La Ciudad, a oscuras: así quedó CABA por el incendio en la subestación de Edesur en Caballito
Un masivo apagón afecta a Caballito y otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires debido al incendio y explosión de un transformador.
Un masivo apagón afecta a Caballito y otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires debido al incendio y explosión de un transformador en la subestación de Edesur de Parque Centenario.
El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en Río de Janeiro y Antonio Machado y provocó un pico del corte de suministro eléctrico que superó a los 100.000 usuarios afectados.
Qué barrios de CABA quedaron a oscuras por el incendio de una subestación de Edesur
Barrios como Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal quedaron a oscuras, mientras que vecinos reportan falta total de iluminación en avenidas como Corrientes y Scalabrini Ortiz.
Tres dotaciones de Bomberos lograron controlar el fuego, en tanto que personal del SAME confirmó que no se registraron heridos.
El suministro eléctrico comienza a normalizarse de forma paulatina, pero persisten miles de usuarios sin luz.
Videos: así quedó CABA por el incendio en la subestación de Edesur en Caballito
Apagón: incendio en una subestación de Edesur en Caballito dejó a varios barrios sin luz
Un incendio de gran magnitud y la explosión de un transformador ocurridos en la madrugada de este viernes en una subestación eléctrica de Edesur dejó a más de 100 mil usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires.
El apagón afecta a Caballito, Almagro, Villa Crespo y La Paternal, entre otras zonas de CABA.
Por el momento, unos 17 mil hogares permanecen sin suministro en Caballito, mientras que el alumbrado público y los semáforos se encuentran fuera de servicio en puntos críticos, como en la zona de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz.
Video: incendio en una subestación de Edesur en Caballito
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