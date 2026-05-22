La Ciudad, a oscuras: así quedó CABA por el incendio en la subestación de Edesur en Caballito

Tres dotaciones de Bomberos lograron controlar el fuego, en tanto que personal del SAME confirmó que no se registraron heridos.

El suministro eléctrico comienza a normalizarse de forma paulatina, pero persisten miles de usuarios sin luz.

Videos: así quedó CABA por el incendio en la subestación de Edesur en Caballito

apagon caba caballito Apagón en CABA por el incendio de una subestación de Edesur

apagón caba caballlito Apagón en CABA por el incendio de una subestación de Edesur

apagon caba caballito Apagón en CABA por el incendio en una subestación de Edesur

Apagón: incendio en una subestación de Edesur en Caballito dejó a varios barrios sin luz

Un incendio de gran magnitud y la explosión de un transformador ocurridos en la madrugada de este viernes en una subestación eléctrica de Edesur dejó a más de 100 mil usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires.

El apagón afecta a Caballito, Almagro, Villa Crespo y La Paternal, entre otras zonas de CABA.

Por el momento, unos 17 mil hogares permanecen sin suministro en Caballito, mientras que el alumbrado público y los semáforos se encuentran fuera de servicio en puntos críticos, como en la zona de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz.

Video: incendio en una subestación de Edesur en Caballito