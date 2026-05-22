Alerta amarilla por frío extremo: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional en cuatro provincias
El organismo nacional emitió un aviso por temperaturas extremas para este viernes, en el marco de una nueva ola de frío. Las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este viernes una alerta amarilla debido al ingreso de una masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico. El aviso por "temperaturas extremas" afecta a diversas regiones de Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, donde se prevén frío y marcas térmicas inusualmente bajas.
El fenómeno meteorológico se hará sentir con fuerza de manera federal, abarcando diferentes realidades geográficas del norte y el litoral argentino. Según el reporte oficial del organismo, las jurisdicciones bajo advertencia climática son:
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Entre Ríos (sectores del centro y norte provincial).
Chaco (gran parte del territorio chaqueño).
Santiago del Estero (zonas del este y departamentos centrales).
Tucumán (la capital y áreas del sector este).
El impacto del frío en la salud y los grupos de riesgo
El SMN detalló que el nivel de alerta amarillo implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud de la población. Aunque no representan un peligro generalizado para los adultos sanos, las autoridades pidieron extremar los cuidados en los sectores más vulnerables.
"Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", advirtió el organismo nacional en su comunicado.
Ante este panorama, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas reforzar el abrigo en ambientes exteriores, mantener una ventilación segura en hogares donde se utilicen artefactos de calefacción y calefaccionar de manera responsable para evitar accidentes domésticos.
Cómo sigue el clima en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé un viernes con cielo mayormente nublado durante el día, pasando a despejado en la noche; y con temperaturas que se prevén de entre 4 grados de mínima y 13 de máxima.
Del mismo modo, el sábado se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas estimadas en 6 de mínima, pero 15 de máxima, empezando a registrarse un leve repunte.
Para el domingo, el organismo anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16.
En tanto, el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo confirmaría el alivio al frío extremo, en una jornada templada que se espera con todavía cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 10 y 19 grados.
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