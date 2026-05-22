Alerta amarilla por frío extremo: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional en cuatro provincias

Ante este panorama, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas reforzar el abrigo en ambientes exteriores, mantener una ventilación segura en hogares donde se utilicen artefactos de calefacción y calefaccionar de manera responsable para evitar accidentes domésticos.

Cómo sigue el clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé un viernes con cielo mayormente nublado durante el día, pasando a despejado en la noche; y con temperaturas que se prevén de entre 4 grados de mínima y 13 de máxima.

Del mismo modo, el sábado se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas estimadas en 6 de mínima, pero 15 de máxima, empezando a registrarse un leve repunte.

Para el domingo, el organismo anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16.

En tanto, el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo confirmaría el alivio al frío extremo, en una jornada templada que se espera con todavía cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 10 y 19 grados.