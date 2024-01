La FIFA decidió dónde se jugará la final del Mundial 2026: los detalles

Si bien su utilización mayormente es para los partidos de la NFL, muy concurridos dentro del país, ya tuvo la intervención dentro del fútbol: allí se disputó las Semifinales de la Copa Oro de la Concacaf del 2013 (Estados Unidos vs. Honduras y México vs. Panamá) y 2017 (Estados Unidos vs. Costa Rica). Además, en julio del 2018, Barcelona y Roma se midieron bajo el marco de la International Champions Cup 2018.

Además, palpitando lo que será esta gran competencia, el estadio será una de las sedes de la Copa América 2024 donde la Selección Argentina estará defendiendo el título. En esta oportunidad, recibirá los partidos por la fase de grupos Perú vs. Chile y Estados Unidos vs. Bolivia, y uno de los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final que enfrentará al ganador del Grupo B con el segundo del Grupo A.