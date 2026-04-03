Un ex Boca saludó al club por su aniversario y desató la ilusión de los hinchas: ¿vuelve?

Además, en un contexto en el que el equipo suele ser evaluado por su actitud y su intensidad dentro del campo, la figura de Nández aparece en el imaginario colectivo como una especie de solución natural. No tanto desde lo táctico puntual, sino desde lo simbólico: un jugador que representa los valores que el hincha pretende ver en cada partido.

A lo largo del tiempo, su nombre apareció en más de un mercado de pases como una posibilidad. Sin embargo, esas versiones nunca se tradujeron en negociaciones concretas ni avances formales. Aun así, cada gesto, cada declaración o cada publicación en redes sociales vuelve a encender la chispa.