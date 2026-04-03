Un ex Boca saludó al club por su aniversario y desató la ilusión de los hinchas: ¿vuelve?
El mensaje de Nahitan Nández en redes sociales por el cumpleaños de Boca Juniors reavivó un viejo sueño de los fanáticos, que rápidamente pidieron su regreso.
El aniversario de Boca Juniors volvió a generar una fuerte repercusión en redes sociales, donde no solo los hinchas se expresaron con mensajes cargados de orgullo y pertenencia, sino también varios exjugadores que aprovecharon la ocasión para saludar al club. En ese contexto, hubo un nombre que sobresalió por encima del resto y que, casi sin proponérselo, volvió a instalar una ilusión que nunca termina de apagarse.
Se trata de Nahitan Nández, uno de los futbolistas más queridos por el público xeneize en los últimos años. El mediocampista uruguayo, que dejó una huella por su despliegue físico, su intensidad para presionar y su compromiso dentro de la cancha, publicó un breve pero significativo mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) que rápidamente se viralizó.
“Felices 121 años. Boca querido”, escribió, en una frase simple pero lo suficientemente potente como para movilizar a miles de hinchas. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de respuestas en las que predominó un pedido claro: su regreso al club. Mensajes como “volvé”, “te estamos esperando” o “siempre hiciste falta” se repitieron entre los comentarios, reflejando el cariño intacto que todavía le guarda gran parte del mundo Boca.
Lo cierto es que la relación entre Nández y Boca Juniors nunca se enfrió del todo. A diferencia de otros casos, su salida no estuvo marcada por conflictos ni polémicas, sino más bien por una transferencia que dejó sensaciones encontradas. Por un lado, la lógica de una carrera en crecimiento; por el otro, la percepción de que su ciclo en el club podía haber dado mucho más.
Ese “asunto pendiente” es, justamente, uno de los factores que alimenta la ilusión de los hinchas cada vez que el uruguayo deja algún guiño. Su estilo de juego, caracterizado por la entrega constante, la presión alta y la versatilidad para ocupar distintos roles en el mediocampo, encaja perfectamente con lo que históricamente exige la camiseta de Boca.
Además, en un contexto en el que el equipo suele ser evaluado por su actitud y su intensidad dentro del campo, la figura de Nández aparece en el imaginario colectivo como una especie de solución natural. No tanto desde lo táctico puntual, sino desde lo simbólico: un jugador que representa los valores que el hincha pretende ver en cada partido.
A lo largo del tiempo, su nombre apareció en más de un mercado de pases como una posibilidad. Sin embargo, esas versiones nunca se tradujeron en negociaciones concretas ni avances formales. Aun así, cada gesto, cada declaración o cada publicación en redes sociales vuelve a encender la chispa.
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