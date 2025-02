Filtran chat entre la pareja y la madre de Alan Sosa previo a la denuncia por violencia de género

Tras conocerse esta información, se filtró también la conversación que Sofía mantuvo con "Ale", la madre del futbolista y suegra de la víctima, a quien le pedía ayuda en medio del difícil momento: "Ale, necesito que vengas a casa, Alan no me deja salir", escribe la joven, a las 9:30 de la noche.

A esto, la mujer responde: "Sofi, yo no puedo hacer nada, ¿cómo querés que vaya madre?". Luego, efectúa una llamada hacia la novia de su hijo, que no es atendida. "Yo quiero que esto termine bien, voy a tener que llamar a la Policía", advirtió Sofía.

"No lo hagas, porfa. ¿Por qué no te fuiste antes que llegara flaca? Para evitar todo esto...", acusa la madre de Sosa, tras lo cual la vuelve a llamar sin éxito y vuelve a escribir: "No llames a la Policía porfa, no tengo cómo ir para hablarlo".

image.png

El relato de la pareja de Alan Sosa sobre el hecho de violencia de género

La denunciante utilizó sus redes sociales para hacer su descargo y en X (ex Twitter) se despachó con todo. "Es aparecer muerta para que se pongan en contra de uno que patea la pelotita no??!!!!! Mangas de mononeuronales", escribió y también publicó una foto de la denuncia formal que realizó en la sede policial.

alan sosa gimnasia denuncia pareja

"No paro de temblar, de llorar, se me parte la cabeza, quiero estar con mi hija ya", expresó la mujer, que además subió el video en el que se lo ve a Sosa esposado y escoltado por los efectivos: "Saliste esposado y ¿me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas".

En otro posteo aseguró: "Tres de la mañana en un patrullero, ¿yendo a hacerme un cuerpo médico? Y me decía 'amor de mi vida', todo se paga y no me importa cuándo, así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1 a 1. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón".

La declaración testimonial completa de Sofía Szepietowski

image.png

image.png

image.png