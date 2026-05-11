Quiénes son los pasajeros involucrados en el escándalo sexual dentro de un avión que conmocionó a Rosario
Tras el episodio ocurrido en un vuelo internacional de Copa Airlines, comenzaron a conocerse detalles sobre las dos personas detenidas por la PSA.
Luego del revuelo que generó el incidente ocurrido a bordo de un avión de Copa Airlines, salieron a la luz las identidades de los dos pasajeros que fueron demorados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras protagonizar una escena sexual durante el vuelo.
Uno de ellos es Mauricio C., un hombre de 54 años oriundo de Rosario que trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. Según trascendió, está casado y es padre de tres hijos.
En sus redes sociales suele compartir imágenes de distintos viajes alrededor del mundo, muchas veces acompañado por su familia. También publica frases personales y reflexiones. En una de ellas escribió: “La toalla se tira en la playa. Qué país tan aburrido. Terca pasión, dulce tormento. Yo, mayor y no escarmiento”.
De acuerdo con la información difundida, el arquitecto muestra frecuentemente postales de escapadas por destinos turísticos del Caribe y otros viajes internacionales.
La otra involucrada es Sandra O., de 59 años, divorciada y también residente del centro rosarino. Se dedica al cuidado de adultos mayores y es propietaria de un centro de día y rehabilitación.
El episodio tomó gran repercusión en Rosario luego de que trascendiera que ambos pasajeros habrían mantenido relaciones sexuales dentro de la cabina ejecutiva del avión, situación que derivó en la intervención de las autoridades aeroportuarias una vez finalizado el vuelo.
Qué pasó dentro del avión
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario. Según trascendió, la tripulación detectó a los dos pasajeros en una situación íntima dentro de la cabina ejecutiva y dio aviso inmediato a las autoridades.
De acuerdo con la denuncia, ambos fueron encontrados con “prendas bajas”, motivo por el cual intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria apenas el avión tocó pista.
La situación habría sido advertida primero por una pasajera que viajaba junto a su nieta. Tras recibir el aviso, una azafata notificó al comandante de la aeronave y, una vez realizado el aterrizaje, efectivos policiales subieron al avión para demorar a la pareja involucrada. Incluso, el descenso total de los pasajeros debió esperar hasta que el episodio fuera controlado.
La investigación quedó a cargo de la Comisaría 12ª y la causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas”. Por el momento interviene la Justicia provincial, aunque no descartan que el expediente pueda pasar a otra jurisdicción debido a que el hecho ocurrió en el contexto de un vuelo internacional.
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