Quiénes son los pasajeros involucrados en el escándalo sexual dentro de un avión que conmocionó a Rosario

El episodio tomó gran repercusión en Rosario luego de que trascendiera que ambos pasajeros habrían mantenido relaciones sexuales dentro de la cabina ejecutiva del avión, situación que derivó en la intervención de las autoridades aeroportuarias una vez finalizado el vuelo.

Pasajeros Rosario

Qué pasó dentro del avión

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario. Según trascendió, la tripulación detectó a los dos pasajeros en una situación íntima dentro de la cabina ejecutiva y dio aviso inmediato a las autoridades.

De acuerdo con la denuncia, ambos fueron encontrados con “prendas bajas”, motivo por el cual intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria apenas el avión tocó pista.

La situación habría sido advertida primero por una pasajera que viajaba junto a su nieta. Tras recibir el aviso, una azafata notificó al comandante de la aeronave y, una vez realizado el aterrizaje, efectivos policiales subieron al avión para demorar a la pareja involucrada. Incluso, el descenso total de los pasajeros debió esperar hasta que el episodio fuera controlado.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 12ª y la causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas”. Por el momento interviene la Justicia provincial, aunque no descartan que el expediente pueda pasar a otra jurisdicción debido a que el hecho ocurrió en el contexto de un vuelo internacional.