Prelista del Mundial 2026: los jugadores del fútbol argentino citados

Entre las mayores sorpresas elegidas se encuentran el arquero Santiago Beltrán, de enorme presente en el Millonario, y el mediocampista Tomás Aranda, joven promesa del Xeneize. Ambos reflejan la intención de Scaloni de ampliar el abanico de variantes e impulsar el recambio generacional dentro del plantel. A ellos se le suman varios campeones del mundo que decidieron retornar al país durante los últimos meses para tener mayor continuidad y rodaje.