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Prelista del Mundial 2026: los jugadores del fútbol argentino citados

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Lionel Scaloni dio la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Conocé qué futbolistas del ámbito local pelean por ir a la gran cita.

Prelista del Mundial 2026: los jugadores del fútbol argentino citados

Prelista del Mundial 2026: los jugadores del fútbol argentino citados

El entrenador Lionel Scaloni dio el primer paso hacia el Mundial 2026 al confirmar la nómina preliminar de 55 jugadores de la Selección Argentina. Dentro de esta extensa lista, se destacan varios futbolistas que militan en el medio local, quienes buscarán ganarse un ansiado lugar definitivo.

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Con la mira puesta en defender el título obtenido en Qatar, el cuerpo técnico deberá reducir esta nómina inicial para llegar a los 26 convocados finales que viajarán a Estados Unidos antes del 30 de mayo. La buena noticia para los hinchas del plano doméstico es que hay importantes figuras que buscarán meterse en el corte final.

Entre las mayores sorpresas elegidas se encuentran el arquero Santiago Beltrán, de enorme presente en el Millonario, y el mediocampista Tomás Aranda, joven promesa del Xeneize. Ambos reflejan la intención de Scaloni de ampliar el abanico de variantes e impulsar el recambio generacional dentro del plantel. A ellos se le suman varios campeones del mundo que decidieron retornar al país durante los últimos meses para tener mayor continuidad y rodaje.

IMPORTANTE: Los 55 jugadores incluidos por Lionel Scaloni en la prelista para el Mundial 2026

La lista completa de los nombrados del fútbol argentino para el Mundial 2026

En total, la prelista cuenta con doce jugadores que actúan en nuestro país, repartidos exclusivamente entre tres de los denominados equipos grandes de la Liga Profesional:

River Plate (6 jugadores):

  • Santiago Beltrán

  • Gonzalo Montiel

  • Lucas Martínez Quarta

  • Germán Pezzella

  • Marcos Acuña

  • Aníbal Moreno

Boca Juniors (4 jugadores):

  • Lautaro Di Lollo

  • Leandro Paredes

  • Milton Delgado

  • Tomás Aranda

Racing Club (2 jugadores):

  • Facundo Cambeses

  • Gabriel Rojas

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