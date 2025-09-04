Filtran la sanción de Conmebol: Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana
La Unidad Disciplinaria de Conmebol habría decidido que, luego de los incidentes ocurridos en Avellaneda, Universidad de Chile avance a la siguiente instancia de la competencia.
La Conmebol tomó una decisión histórica tras los incidentes violentos ocurridos en Avellaneda durante el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El organismo resolvió descalificar al equipo de Avellaneda de la competencia y otorgarle el pase a cuartos de final al conjunto trasandino, según el comunicado que se filtró este jueves pero que todavía no fue difundido de forma oficial.
La resolución se dio luego de analizar los graves hechos de violencia que se desataron en el estadio Libertadores de América, que obligaron a suspender momentáneamente el encuentro y pusieron en riesgo la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y espectadores. Con esta decisión, la Universidad de Chile avanza directamente a los cuartos de final, donde enfrentará a Alianza Lima, que viene de eliminar a Emelec en la instancia anterior.
El comunicado filtrado de Conmebol sobre Independiente vs. Universidad de Chile
La Conmbeol justificó la medida amparándose en su reglamento disciplinario, que contempla sanciones severas ante actos de violencia, disturbios o fallas graves en la organización de los partidos. La descalificación de Independiente marca un precedente fuerte en torneos internacionales. Además, el conjunto dirigido por Julio Vaccari fue sancionado con la disputa de siete partidos a puertas cerradas en futuros torneos.
El resto de las sanciones que tiene Independiente
Los descargos de ambos equipos que terminaron favoreciendo a Universidad de Chile
Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América y este martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.
El Rojo responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes de Independiente que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.
