Filtran la sanción de Conmebol: Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana

Los descargos de ambos equipos que terminaron favoreciendo a Universidad de Chile

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América y este martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.

El Rojo responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes de Independiente que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.