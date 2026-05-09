La nueva vida del jugador que pasó por Independiente y luego se hizo influencer
En Avellaneda es recordado por un gol ante el Corinthians, aunque nunca se afirmó en el equipo. Se retiró en 2015 para dedicar su vida a proyectos personales y las redes sociales. Descubrí de quién se trata.
Luis Guadalupe es un exdefensor que tuvo una destacada trayectoria en el fútbol peruano, donde logró consagrarse campeón en dos oportunidades con Universitario de Deportes. Su gran nivel, a fines de la década del 90, le permitió dar el salto a Independiente, aunque su paso por el elenco argentino fue sin pena ni gloria.
Tras su retiro del fútbol profesional, en 2015, se volcó al mundo digital y hoy tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde supera los 200 mil seguidores en Instagram y comparte contenido sobre su vida cotidiana. Además, abrió emprendimiento gastronómico y participó en diferentes programas de televisión.
Luis Guadalupe y su paso por el fútbol
Guadalupe comenzó su camino en el fútbol en la formación de la Academia Deportiva Cantolao, donde se destacó desde joven y despertó el interés de clubes importantes de su país.
Su debut profesional llegó en la década del 90 con Universitario de Deportes, equipo en el que se consolidó y fue pieza clave en la conquista de dos torneos locales.
A finales de esa década tuvo su primera experiencia internacional en Independiente: en el fútbol argentino sumó minutos y llegó a marcar un recordado gol ante Corinthians, aunque no logró continuidad como titular.
Después de ese paso por el "Rojo" de Avellaneda, Guadalupe volvió a Universitario, pero su trayectoria tendría el tan ansiado capítulo en el fútbol europeo, con etapas en Bélgica y Grecia. En el plano nacional, el exdefensor jugó un puñado de partidos con la Selección de Perú, aunque no llegó a tener un rol protagónico con "La Bicolor".
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol profesional, Guadalupe se mantuvo activo en el ámbito público en Perú. Participó en televisión, desarrolló un emprendimiento gastronómico y realizó trabajos con distintas marcas. Además, hoy tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde supera los 200 mil seguidores y muestra su vida diaria.
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