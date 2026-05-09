La nueva vida del jugador que pasó por Independiente y luego se hizo influencer

Después de ese paso por el "Rojo" de Avellaneda, Guadalupe volvió a Universitario, pero su trayectoria tendría el tan ansiado capítulo en el fútbol europeo, con etapas en Bélgica y Grecia. En el plano nacional, el exdefensor jugó un puñado de partidos con la Selección de Perú, aunque no llegó a tener un rol protagónico con "La Bicolor".

Su vida después del retiro

Tras dejar el fútbol profesional, Guadalupe se mantuvo activo en el ámbito público en Perú. Participó en televisión, desarrolló un emprendimiento gastronómico y realizó trabajos con distintas marcas. Además, hoy tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde supera los 200 mil seguidores y muestra su vida diaria.