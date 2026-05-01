San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez atraviesa un momento positivo desde lo futbolístico. La llegada del entrenador marcó un punto de inflexión, reflejado en una racha de diez partidos sin derrotas que le permitió escalar posiciones y meterse en zona de clasificación. Actualmente, se ubica sexto con 22 puntos y sabe que un empate podría ser suficiente para asegurar su presencia en la siguiente instancia. Incluso, en caso de una derrota, podría mantener su lugar entre los ocho mejores si otros resultados lo favorecen, como los de Unión de Santa Fe o Defensa y Justicia.