San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Ciclón recibe al Rojo en un cruce directo que puede definir el futuro de ambos en el Torneo Apertura, con la clasificación en juego y poco margen para el error.
La novena fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus partidos más atractivos cuando San Lorenzo reciba a Independiente en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro, programado para las 18:45, se presenta como un verdadero mano a mano por un lugar en los playoffs de la Zona A.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez atraviesa un momento positivo desde lo futbolístico. La llegada del entrenador marcó un punto de inflexión, reflejado en una racha de diez partidos sin derrotas que le permitió escalar posiciones y meterse en zona de clasificación. Actualmente, se ubica sexto con 22 puntos y sabe que un empate podría ser suficiente para asegurar su presencia en la siguiente instancia. Incluso, en caso de una derrota, podría mantener su lugar entre los ocho mejores si otros resultados lo favorecen, como los de Unión de Santa Fe o Defensa y Justicia.
Por el lado de Independiente, el panorama es más ajustado. El conjunto comandado por Gustavo Quinteros llega tras una derrota ante Deportivo Riestra que complicó su posición en la tabla. Actualmente séptimo con 21 puntos, el Rojo depende de sí mismo, pero con una condición clara: necesita ganar para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.
El contexto convierte a este encuentro en un duelo de alta tensión, donde cada detalle puede inclinar la balanza. Ambos equipos llegan con objetivos similares, pero con realidades distintas en cuanto a su margen de error. El local intentará hacer valer a su gente y su buen momento para consolidar su lugar entre los clasificados, mientras que la visita buscará recuperar terreno y evitar quedar a merced de otros resultados.
En este tipo de partidos, la presión y la necesidad suelen jugar un papel determinante. La lucha por los playoffs entra en su etapa más caliente, y enfrentamientos como este terminan siendo decisivos para definir el destino de los equipos. Con mucho en juego y poco margen para fallar, el choque promete ser uno de los puntos más altos de la jornada.
Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
-
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela, Maximiliano Gutiérrez; Mateo Pérez, Ivan Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Quinteros.
Central Córdoba vs. Boca: otros datos
- Hora: 18:45.
- Estadio: Pedro Bidegain
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Diego Ceballos
- TV: TNT Sports Premium
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario