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Francia venció por 4-1 a Noruega y reafirmó su condición de candidato en el Mundial 2026

Francia venció por 4-1 a Noruega y reafirmó su condición de candidato en el Mundial 2026
Francia cierra su participación en la fase de grupos ante Noruega. 

Francia cierra su participación en la fase de grupos ante Noruega. 
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Francia
Noruega

De esta manera, el seleccionado galo cerró la primera fase en lo más alto del Grupo I. Descubrí todos los detalles en la nota.

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EN VIVO

Francia volvió a demostrar que es candidato al título en el Mundial 2026 con una excelente performance ante Noruega: el equipo de Kylian Mbappé venció por 4-1 al de Erling Haaland este viernes, en el Boston Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

De esta manera, los franceses quedaron como líderes de la zona.

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MINUTO A MINUTO de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

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Ganó Francia por 4-1 y reafirmó su condición de candidato al título

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Noruega y Francia van por el liderato del grupo: cómo llegan

El conjunto dirigido por Didier Deschamps debutó con un sólido triunfo por 3 a 1 sobre Senegal y luego ratificó su condición de candidato al título al vencer 3 a 0 a Irak. Con puntaje ideal, Francia buscará cerrar la fase de grupos en la primera posición y mantener su invicto de cara a la etapa eliminatoria.

Noruega, por su parte, atraviesa un gran presente en su regreso a una Copa del Mundo. El seleccionado escandinavo derrotó 4 a 1 a Irak en el debut y luego superó 3 a 2 a Senegal, resultados que también le permitieron asegurar el pase a los dieciseisavos de final.

Con seis unidades, el equipo liderado por Erling Haaland llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título y quedarse con el primer puesto del grupo.

Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Francia 1998. En aquella edición consiguió su mejor actuación histórica al alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.

Formaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 16:00
  • TV: DSports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Boston
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