Francia venció por 4-1 a Noruega y reafirmó su condición de candidato en el Mundial 2026

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Ganó Francia por 4-1 y reafirmó su condición de candidato al título
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Doué puso el cuarto gol para Francia en el cierre de la fase de grupos
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Larsen erró el penal que podría haber descontado ante Francia
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Penal para Noruega
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ENTRETIEMPO en Boston: Francia 3-1 Noruega
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INTRATABLE: triplete de Dembelé para que Francia sea primero de su grupo
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Sacando del medio: Aasgaard descontó para Noruega y puso el 1-2
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Prendido fuego: doblete de Dembelé para el 2-0 de Francia sobre Noruega
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16:17
A los 7 minutos, Dembelé clavó el 1-0 para Francia sobre Noruega
Francia volvió a demostrar que es candidato al título en el Mundial 2026 con una excelente performance ante Noruega: el equipo de Kylian Mbappé venció por 4-1 al de Erling Haaland este viernes, en el Boston Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.
De esta manera, los franceses quedaron como líderes de la zona.
MINUTO A MINUTO de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026
Noruega y Francia van por el liderato del grupo: cómo llegan
El conjunto dirigido por Didier Deschamps debutó con un sólido triunfo por 3 a 1 sobre Senegal y luego ratificó su condición de candidato al título al vencer 3 a 0 a Irak. Con puntaje ideal, Francia buscará cerrar la fase de grupos en la primera posición y mantener su invicto de cara a la etapa eliminatoria.
Noruega, por su parte, atraviesa un gran presente en su regreso a una Copa del Mundo. El seleccionado escandinavo derrotó 4 a 1 a Irak en el debut y luego superó 3 a 2 a Senegal, resultados que también le permitieron asegurar el pase a los dieciseisavos de final.
Con seis unidades, el equipo liderado por Erling Haaland llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título y quedarse con el primer puesto del grupo.
Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Francia 1998. En aquella edición consiguió su mejor actuación histórica al alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.
Formaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Boston
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