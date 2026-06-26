Francia venció por 4-1 a Noruega y reafirmó su condición de candidato en el Mundial 2026

Live Blog Post Sacando del medio: Aasgaard descontó para Noruega y puso el 1-2 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070590405360390600&partner=&hide_thread=false SACANDO DEL MEDIO y promesa de partidazoEl descuento de Noruega ante Francia.pic.twitter.com/ydxE9Oe0H7 — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Live Blog Post Prendido fuego: doblete de Dembelé para el 2-0 de Francia sobre Noruega Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070590142994121214&partner=&hide_thread=false Dembélé está en llamas: golazo para el 2-0 ante Noruegapic.twitter.com/tLpbo6OzcY — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Live Blog Post A los 7 minutos, Dembelé clavó el 1-0 para Francia sobre Noruega Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070586594889728494&partner=&hide_thread=false Ufff, el golazo de Dembélé para abrir el marcador ante Noruegapic.twitter.com/r0XeSeZ33c — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Noruega y Francia van por el liderato del grupo: cómo llegan

El conjunto dirigido por Didier Deschamps debutó con un sólido triunfo por 3 a 1 sobre Senegal y luego ratificó su condición de candidato al título al vencer 3 a 0 a Irak. Con puntaje ideal, Francia buscará cerrar la fase de grupos en la primera posición y mantener su invicto de cara a la etapa eliminatoria.

Noruega, por su parte, atraviesa un gran presente en su regreso a una Copa del Mundo. El seleccionado escandinavo derrotó 4 a 1 a Irak en el debut y luego superó 3 a 2 a Senegal, resultados que también le permitieron asegurar el pase a los dieciseisavos de final.

Con seis unidades, el equipo liderado por Erling Haaland llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título y quedarse con el primer puesto del grupo.

Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Francia 1998. En aquella edición consiguió su mejor actuación histórica al alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.

Formaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 16:00

: 16:00 TV : DSports y Telefe

: DSports y Telefe Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Boston