Donald Trump respaldó a Gianni Infantino y lanzó una fuerte advertencia a la FIFA: "Sería un..."

Las declaraciones representan una intervención de alto impacto dentro de una disputa que hasta ahora se había desarrollado principalmente entre dirigentes del fútbol. El apoyo de Trump adquiere especial relevancia porque Estados Unidos fue uno de los países anfitriones de la última Copa del Mundo y tendrá nuevamente un papel central en la organización de futuros acontecimientos vinculados con el fútbol internacional.

La pelea entre FIFA y las confederaciones

El respaldo del mandatario estadounidense llegó apenas después de que tres confederaciones continentales aumentaran la presión sobre Infantino. UEFA, Concacaf y AFC difundieron una carta conjunta en la que llamaron a la denominada “familia del fútbol” a acompañar un cambio en la conducción de la FIFA.

El comunicado reflejó el creciente malestar existente dentro de una parte de la estructura internacional y profundizó una discusión que puede tener consecuencias políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales del organismo.