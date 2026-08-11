Donald Trump respaldó a Gianni Infantino y lanzó una fuerte advertencia a la FIFA: "Sería un..."
El presidente de Estados Unidos intervino públicamente en la disputa que enfrenta al titular de la FIFA con UEFA, Concacaf y AFC, y aseguró que el organismo perdería mucho si Infantino deja el cargo.
La interna que atraviesa la FIFA sumó este martes un protagonista de enorme peso político. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, salió públicamente en defensa de Gianni Infantino y cuestionó cualquier posibilidad de que el máximo organismo del fútbol mundial decida reemplazar a su actual titular. El mensaje apareció en medio de la creciente tensión entre la FIFA y varias de las principales confederaciones continentales.
El conflicto se intensificó después de que UEFA, Concacaf y AFC difundieran un comunicado conjunto en el que elevaron sus críticas hacia la conducción de Infantino y reclamaron cambios en la manera de administrar determinados asuntos de la organización. La disputa está relacionada con el proyecto Forward Enterprise y abrió un escenario de fuerte confrontación dentro de la estructura del fútbol internacional.
En ese contexto, Trump utilizó sus redes sociales para fijar posición y brindar un respaldo directo al dirigente suizo. El mandatario estadounidense sostuvo que la FIFA cometería un grave error si avanzara con la posibilidad de buscar un nuevo presidente. “La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al Presidente Gianni Infantino”, escribió, quien además vinculó su valoración del dirigente con el impacto que tuvo el último Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
El mensaje de Donald Trump a quienes cuestionan a Gianni Infantino
El presidente de Estados Unidos no se limitó a expresar su apoyo al titular de la FIFA. En su publicación también destacó el resultado que tuvo la Copa del Mundo y utilizó ese argumento para advertir sobre las consecuencias que, según su mirada, tendría una eventual salida de Infantino.
“Es fantástico, habiendo presidido justo el Mundial más exitoso, por cuatro veces, jamás presentado”, manifestó Trump al referirse a la gestión del dirigente. Luego fue todavía más contundente al plantear qué podría ocurrir si Infantino abandona la presidencia de la FIFA: “Si él se va, ¡nunca volverá a ser tan exitoso o rentable el Mundial! Gracias por su atención a este asunto”.
Las declaraciones representan una intervención de alto impacto dentro de una disputa que hasta ahora se había desarrollado principalmente entre dirigentes del fútbol. El apoyo de Trump adquiere especial relevancia porque Estados Unidos fue uno de los países anfitriones de la última Copa del Mundo y tendrá nuevamente un papel central en la organización de futuros acontecimientos vinculados con el fútbol internacional.
La pelea entre FIFA y las confederaciones
El respaldo del mandatario estadounidense llegó apenas después de que tres confederaciones continentales aumentaran la presión sobre Infantino. UEFA, Concacaf y AFC difundieron una carta conjunta en la que llamaron a la denominada “familia del fútbol” a acompañar un cambio en la conducción de la FIFA.
El comunicado reflejó el creciente malestar existente dentro de una parte de la estructura internacional y profundizó una discusión que puede tener consecuencias políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales del organismo.
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