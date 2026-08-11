Lucas Passerini respondió a Luis Artime tras la comparación con Haaland: "Tengo que cobrar como él"
El delantero volvió a referirse a las negociaciones que lo vincularon con el Xeneize. Además, cuestionó con ironía la comparación que hizo el presidente del Pirata con el goleador noruego.
Lucas Passerini volvió a estar en el centro de la escena después de convertirse en una de las figuras de Belgrano en la victoria frente a Banfield. El delantero, que finalmente continuará en el conjunto cordobés pese a haber sido relacionado con Boca durante el último mercado de pases, aprovechó sus declaraciones posteriores al partido para responder a las palabras del presidente Luis Artime.
El dirigente había utilizado una comparación llamativa para referirse al atacante y lo había definido como el “Haaland sudamericano”. El goleador recogió el guante y contestó con una frase cargada de ironía, aunque también dejó entrever que no se siente representado por aquella descripción.
“Yo llevo tres años acá en el club y el cariño que me tiene Luifa me lo ha hecho saber. Pero bueno, creo que a mí no me gustó porque no lo siento así”, explicó inicialmente el delantero. Luego llegó la respuesta que generó mayor repercusión: “Si para él soy Haaland tengo que cobrar como él también, ¿no?”.
Passerini aclaró posteriormente que existe un vínculo de respeto con Artime, aunque admitió que entre ambos también existen diferencias en la manera de pensar. “Así que nada, es una decisión, un cariño y un aprecio que me tiene él. Él piensa eso”, sostuvo.
También dejó en claro que mantiene una actitud profesional dentro del plantel y que su intención es continuar trabajando independientemente de las diferencias que pueda tener con la dirigencia. “Tenemos distintas diferencias, pero bueno, yo estoy entrenando siempre. No falto a un entrenamiento y estoy a disposición del cuerpo técnico que es quién decide quién juega y quién no”, afirmó.
Qué dijo Lucas Passerini sobre el interés de Boca
La posibilidad de que Passerini llegara a Boca había generado expectativa durante el mercado. El delantero fue una de las alternativas consideradas por el Xeneize para reforzar el puesto de centrodelantero, en una búsqueda que también incluyó otros nombres. Finalmente, la operación no se concretó y el atacante permaneció en Belgrano.
El propio jugador reconoció que el interés de un club de la dimensión de Boca fue importante para él y valoró que su nombre apareciera entre las opciones de un equipo grande del fútbol argentino. “Es gratificante que un equipo grande como Boca se fije en los jugadores del campeón del fútbol argentino, así que seguir metiéndole. Creo que tiene que ser un puntapié para lo que viene. Seguir demostrando”, había expresado luego del partido.
Passerini también fue contundente al explicar cuál es su situación contractual con Belgrano: “Hoy estoy en Belgrano, me toca defender estos, y tengo contrato por dos años más acá. Feliz y voy a seguir acá”. Más tarde, en zona mixta, volvió a referirse a una negociación que había despertado numerosos rumores. “Se habló un montón, salió en todos lados. Tengo familiares que me han llamado para ver si era verdad y si existía la posibilidad”, relató.
El delantero admitió que para él hubiese significado un paso importante en su trayectoria: “La verdad que para mi carrera hubiese sido un paso importante jugar en uno de los equipos grandes del fútbol argentino”. Y agregó: “Feliz también por que se hayan fijado, por que hayan tenido ese interés. Eso habla de que uno está haciendo las cosas bien, o viene haciendo las cosas bien”.
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