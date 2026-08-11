Lucas Passerini respondió a Luis Artime tras la comparación con Haaland: "Tengo que cobrar como él"

Qué dijo Lucas Passerini sobre el interés de Boca

La posibilidad de que Passerini llegara a Boca había generado expectativa durante el mercado. El delantero fue una de las alternativas consideradas por el Xeneize para reforzar el puesto de centrodelantero, en una búsqueda que también incluyó otros nombres. Finalmente, la operación no se concretó y el atacante permaneció en Belgrano.

El propio jugador reconoció que el interés de un club de la dimensión de Boca fue importante para él y valoró que su nombre apareciera entre las opciones de un equipo grande del fútbol argentino. “Es gratificante que un equipo grande como Boca se fije en los jugadores del campeón del fútbol argentino, así que seguir metiéndole. Creo que tiene que ser un puntapié para lo que viene. Seguir demostrando”, había expresado luego del partido.

Passerini también fue contundente al explicar cuál es su situación contractual con Belgrano: “Hoy estoy en Belgrano, me toca defender estos, y tengo contrato por dos años más acá. Feliz y voy a seguir acá”. Más tarde, en zona mixta, volvió a referirse a una negociación que había despertado numerosos rumores. “Se habló un montón, salió en todos lados. Tengo familiares que me han llamado para ver si era verdad y si existía la posibilidad”, relató.

El delantero admitió que para él hubiese significado un paso importante en su trayectoria: “La verdad que para mi carrera hubiese sido un paso importante jugar en uno de los equipos grandes del fútbol argentino”. Y agregó: “Feliz también por que se hayan fijado, por que hayan tenido ese interés. Eso habla de que uno está haciendo las cosas bien, o viene haciendo las cosas bien”.