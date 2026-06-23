Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Paraguay, por su parte, comenzó el torneo con una dura derrota ante Estados Unidos por 4 a 1, aunque logró reponerse en la segunda jornada con un triunfo 1 a 0 frente a Turquía.

Con 3 puntos, el conjunto sudamericano mantiene intactas sus chances de clasificación, aunque está obligado a ganar o depender de combinaciones en la tabla para avanzar a la siguiente fase.

La "Albirroja" vuelve a disputar un Mundial tras 16 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Sudáfrica 2010. En aquel torneo, bajo la conducción de Gerardo Martino, logró su mejor actuación, alcanzando los cuartos de final, instancia en la que cayó ante España, que luego sería campeona del mundo.

Formaciones de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Galarza Fonda, Enciso, Ramón Sosa; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Ryan; Geria, Souttar, Circati, Bos; Irvine, Volpato, O'Neill; Irankunda, Touré, Leckie. DT: Tony Popovic.

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