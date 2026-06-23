Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Paraguay, sin margen de error, debe vencer al seleccionado oceánico para clasificar a la siguiente ronda. Descubrí todos los detalles en la nota.
Paraguay y Australia se enfrentan este jueves, a las 23 (hora de Argentina), en San Francisco, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe, en un duelo decisivo para definir el segundo clasificado a los dieciseisavos de final.
El seleccionado australiano llega con una posición expectante tras un arranque irregular: debutó con una sorpresiva victoria 2 a 0 ante Turquía, pero luego cayó 2 a 0 frente a Estados Unidos, resultado que lo dejó con 3 puntos y obligado a sumar para no depender de otros resultados en la definición del grupo.
Paraguay, por su parte, comenzó el torneo con una dura derrota ante Estados Unidos por 4 a 1, aunque logró reponerse en la segunda jornada con un triunfo 1 a 0 frente a Turquía.
Con 3 puntos, el conjunto sudamericano mantiene intactas sus chances de clasificación, aunque está obligado a ganar o depender de combinaciones en la tabla para avanzar a la siguiente fase.
La "Albirroja" vuelve a disputar un Mundial tras 16 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Sudáfrica 2010. En aquel torneo, bajo la conducción de Gerardo Martino, logró su mejor actuación, alcanzando los cuartos de final, instancia en la que cayó ante España, que luego sería campeona del mundo.
Formaciones de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026
Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Galarza Fonda, Enciso, Ramón Sosa; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Australia: Ryan; Geria, Souttar, Circati, Bos; Irvine, Volpato, O'Neill; Irankunda, Touré, Leckie. DT: Tony Popovic.
Horario y televisación
- Hora: 23:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: San Francisco
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