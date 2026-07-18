Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Golazo de Rice a los 2 minutos de iniciado el duelo
De esta manera, Inglaterra se impone temprano por 1-0.
EN VIVOMundial 2026
Inglaterra, que viene de caer ante Argentina, choca con "Los Galos" en Miami, este sábado, desde las 18. Los detalles en la nota.
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Inglaterra y Francia se enfrentan este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026, en un duelo que pone frente a frente a dos de las grandes potencias del fútbol europeo.
El encuentro se disputa desde las 18 (hora argentina), en Miami, y es transmitido por DSports. Ambos seleccionados llegan a esta instancia después de quedar eliminados en las semifinales del torneo.
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