Kylian Mbappé convirtió un doblete ante Inglaterra y, por ahora, quedó como máximo goleador histórico
La máxima figura de Francia alcanzó la cima tanto en la tabla de goleadores históricos en Mundiales, como la tabla de goleadores de esta Copa del Mundo.
Kylian Mbappé acaba de alcanzar un récord histórico, con tan sólo 27 años. Tras un partidazo que Inglaterra le ganó a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026, el delantero francés se convirtió en el máximo goleador de esta Copa del Mundo y también alcanzó la cima de la tabla de goleadores históricos en Mundiales.
La figura de Francia alcanzó esta legendaria marca este sábado al anotar un doblete frente a Inglaterra en el partido que definió el bronce del torneo más importante del mundo. Con estos dos tantos, Mbappé llegó a las 22 tantos en Copas del Mundo, superando el récord que ostentaba el argentino Lionel Messi con 21 goles.
A sus 27 años y con solo tres ediciones disputadas (2018, 2022 y 2026), el atacante galo registra un promedio impactante de un gol por partido (22 goles en 22 compromisos). Además, cerró su participación en este torneo con 10 anotaciones, lo que lo perfila como el máximo candidato a quedarse con la Bota de Oro de esta edición.
No obstante, la cima histórica podría moverse pronto: Lionel Messi disputará la gran final este domingo ante España y tendrá la oportunidad de igualar o superar nuevamente al capitán francés en la tabla histórica, al menos, por esta temporada, dado que la Pulga se retira de la Selección, mientras que Kylian aún tiene mucho camino por delante...
Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026
- Kylian Mbappé (Francia): 10
- Lionel Messi (Argentina): 8
- Jude Bellingham (Inglaterra): 7
- Erling Haaland (Noruega): 7
- Ousmane Dembélé (Francia): 6
- Harry Kane (Inglaterra): 6
- Mikel Oyarzabal (España): 5
Mbappé también se convirtió en el máximo goleador histórico en Mundiales
- Kylian Mbappé (Francia): 22
- Lionel Messi (Argentina): 21
- Miroslav Klose (Alemania): 16
- Ronaldo Nazário (Brasil): 15
- Gerd Müller (Alemania): 14
- Harry Kane (Inglaterra): 14
- Just Fontaine (Francia): 13
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