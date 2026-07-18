Kylian Mbappé convirtió un doblete ante Inglaterra y, por ahora, quedó como máximo goleador histórico

A sus 27 años y con solo tres ediciones disputadas (2018, 2022 y 2026), el atacante galo registra un promedio impactante de un gol por partido (22 goles en 22 compromisos). Además, cerró su participación en este torneo con 10 anotaciones, lo que lo perfila como el máximo candidato a quedarse con la Bota de Oro de esta edición.