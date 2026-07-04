Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Francia y Paraguay a este duelo

La "Albirroja" accedió a esta fase tras finalizar tercera del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia, pero logró meterse entre los mejores terceros. En los 16avos de final dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania por penales (4-3), luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos.

Para Paraguay, el duelo también representa una oportunidad histórica: buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial por segunda vez en su historia y volver a unos cuartos de final después de 16 años. Su única presencia en esa instancia fue en Sudáfrica 2010, cuando cayó por 1 a 0 frente a España, que luego se consagró campeón del torneo.

Francia, por su parte, llega como una de las principales candidatas al título. Culminó en lo más alto del Grupo I con puntaje ideal y en los 16avos de final mostró toda su jerarquía al superar 3 a 0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán mantener su nivel para meterse entre los ocho mejores del Mundial por tercera vez consecutiva.