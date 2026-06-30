Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Colombia viene de liderar el Grupo K y quiere seguir alimentado su ilusión ante uno de los mejores terceros. Los detalles en la nota.
Colombia y Ghana juegan este viernes, a las 22:30 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y marcará el inicio de la fase de eliminación directa para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Suiza y Argelia.
La selección colombiana llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con una victoria sobre Uzbekistán, luego superó por la mínima a la República Democrática del Congo y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió terminar como líder invicto de la zona.
Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L. El seleccionado africano puso primera con una victoria ante Panamá (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Inglaterra, demostrando su solidez y templanza en la última línea. Sin embargo, perdió en la última fecha ante Croacia, que se colocó en el segundo puesto del grupo.
Las "Black Stars" intentarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones de mejor rendimiento en la fase de grupos y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.
Formaciones de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026
Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.
Horario y televisación
- Hora: 22:30
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City
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