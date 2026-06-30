Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L. El seleccionado africano puso primera con una victoria ante Panamá (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Inglaterra, demostrando su solidez y templanza en la última línea. Sin embargo, perdió en la última fecha ante Croacia, que se colocó en el segundo puesto del grupo.

Las "Black Stars" intentarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones de mejor rendimiento en la fase de grupos y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.

Formaciones de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

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