Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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La previa entre Francia y Senegal

La atención estará puesta en "Los Galos", vigente subcampeón del mundo tras su final en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, que vuelve a presentarse como uno de los grandes aspirantes a pelear por el título.

En el foco aparece Kylian Mbappé, referente del equipo y una de las grandes estrellas del certamen, quien buscará liderar a una generación que combina talento y experiencia.

Senegal, por su parte, afronta su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final.

Entre sus principales figuras aparece Sadio Mané, emblema del equipo y referente histórico del fútbol senegalés, quien aporta jerarquía en una generación que se encolumna detrás del exjugador del Liverpool.

El antecedente más recordado entre ambos equipos se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Senegal sorprendió al mundo al imponerse 1 a 0 en el partido inaugural ante la Francia campeona vigente.