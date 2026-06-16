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Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
"Los Galos", que vienen de disputar la últimas dos finales, arrancan su camino ante Senegal en Nueva Jersey. Descubrí los detalles en la nota.
Francia y Senegal juegan este martes en Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que reúne a uno de los máximos candidatos al título.
El partido comienza a las 16 (Argentina) y es televisado por Disney+ Plan Premium y DSports.'
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