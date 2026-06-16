Se filtró la millonaria oferta de Deportivo Riestra para fichar a Tim Payne tras el Mundial 2026
Deportivo Riestra le presentó una propuesta formal a Tim Payne aunque Olimpia de Paraguay también busca al defensor de Nueva Zelanda.
Tim Payne se convirtió en una de las grandes revelaciones extrafutbolísticas del Mundial 2026 y su futuro ya genera una inesperada disputa en Sudamérica. Deportivo Riestra presentó una oferta formal para contratar al defensor neozelandés, mientras Olimpia de Paraguay también sigue de cerca su situación.
Según trascendió en las últimas horas, el equipo argentino decidió avanzar formalmente por el futbolista y presentó una propuesta económica para sumarlo una vez finalizada la Copa del Mundo. La oferta del club del Bajo Flores contempla un contrato de 18 meses por un total de 350.000 dólares, cifra que representa un salario cercano a los 20.000 mensuales para el actual jugador del Wellington Phoenix.
Deportivo Riestra y una oferta formal para Tim Payne
El interés del Malevo surge en medio de los rumores que vinculan a Payne con Olimpia de Paraguay, otra de las instituciones que sigue de cerca al defensor de 32 años. Riestra apuesta a competir de igual a igual con el conjunto paraguayo y confía en que la propuesta económica, sumada a la popularidad que el futbolista ganó entre los argentinos, pueda inclinar la balanza a su favor.
Mientras tanto, Payne evitó dar definiciones sobre su futuro y prefirió enfocarse en la participación de Nueva Zelanda en el Mundial: “Por ahora estoy enfocado en la participación en la Copa del Mundo”, expresó el defensor, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar ofertas una vez finalizado el certamen.
El vínculo entre Payne y los hinchas argentinos nació de manera inesperada a través de las redes sociales durante la previa del Mundial. Su simpatía, algunas publicaciones en español y la interacción constante con los fanáticos hicieron que rápidamente se ganara un lugar entre los personajes más queridos del torneo.
La relación volvió a fortalecerse luego del empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán por el Grupo G, encuentro en el que fue titular y una de las figuras de su selección. Incluso, antes de retirarse de una entrevista, alimentó aún más el cariño del público argentino con una frase que se viralizó de inmediato: “¡Aguante Argentina!”.
Con el Mundial todavía en marcha, Riestra mantiene la ilusión de concretar uno de los fichajes más llamativos del fútbol argentino. La competencia con Olimpia promete continuar en las próximas semanas, mientras Payne sigue concentrado en su aventura mundialista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario