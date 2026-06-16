Dónde y con quién verá Javier Milei el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Al parecer, en el Gobierno ronda el temor a que el común popular le achaque al Presidente algún mal resultado de la Selección Argentina.
A diferencia de lo que hacen varios mandatarios internacionales, el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió no viajar a los Estados Unidos para presenciar el Mundial 2026, pese a sus constantes vuelos a Estados Unidos, por lo que seguirá el debut de la Selección Argentina a través de la pantalla chica.
A algún expresidente alguna vez se lo acusó de no traerle buena suerte a los equipos argentinos. ¿El líder libertario quizás busca evitar que se genere la misma sensación en medio de un contexto poco feliz por las polémicas que rodean a su defendido jefe de Gabinete, Manuel Adorni?
El encuentro frente a Argelia está programado para las 22:00 horas (hora de Argentina), un horario nocturno que terminó de definir los planes del jefe de Estado. Según confirmaron fuentes oficiales, el líder libertario observará las acciones del partido desde la Quinta de Olivos.
“Lo mirará seguramente solo. Ya es tarde y suele ver los partidos así”, indió una fuente oficial citada por MDZ, Respecto a cómo vivirá el mandatario los noventa minutos del estreno del equipo conducido por Lionel Scaloni.
De esta manera, el Presidente optará por mantener un perfil bajo y seguir las alternativas del debut mundialista en la residencia presidencial, dejando de lado la posibilidad de conformar una comitiva oficial o asistir a eventos públicos durante la jornada deportiva.
¿Javier Milei viaja a Estados Unidos en pleno Mundial 2026?
De todos modos, Milei estará en Estados Unidos para cuartos de final, por lo que desde el Gobierno esperan que el equipo llegue de mínima a semifinales para que no lo tilden de "mufa".
El Presidente retoma el 30 de junio la agenda internacional, con la participación de una nueva cumbre del Mercosur, en Asunción, para emprender su viaje número 18 a los Estados Unidos para acompañar a Donald Trump en la ceremonia por un nuevo aniversario del Día de la Independencia norteamericana.
De esta mandera, el libertario estará el 4 de julio en suelo norteamericano. Para entonces, y si acompañan los resultados, la Argentina estará jugando los cuartos de final.
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