Dónde y con quién verá Javier Milei el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

De esta manera, el Presidente optará por mantener un perfil bajo y seguir las alternativas del debut mundialista en la residencia presidencial, dejando de lado la posibilidad de conformar una comitiva oficial o asistir a eventos públicos durante la jornada deportiva.

¿Javier Milei viaja a Estados Unidos en pleno Mundial 2026?

De todos modos, Milei estará en Estados Unidos para cuartos de final, por lo que desde el Gobierno esperan que el equipo llegue de mínima a semifinales para que no lo tilden de "mufa".

El Presidente retoma el 30 de junio la agenda internacional, con la participación de una nueva cumbre del Mercosur, en Asunción, para emprender su viaje número 18 a los Estados Unidos para acompañar a Donald Trump en la ceremonia por un nuevo aniversario del Día de la Independencia norteamericana.

De esta mandera, el libertario estará el 4 de julio en suelo norteamericano. Para entonces, y si acompañan los resultados, la Argentina estará jugando los cuartos de final.